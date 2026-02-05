El abismo de Epstein: lo más estremecedor de la nueva tanda de archivos

Lejos de poner fin a la polémica en torno al depredador sexual convicto Jeffrey Epstein, la nueva tanda de archivos, publicada el pasado viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dejó al descubierto un abismo de prácticas escalofriantes y siniestras, con testimonios de una brutalidad y un ocultismo tan extremos que, de ser ciertos, redefinirían la naturaleza del escándalo.

“Descuartizaban bebés, les sacaban los intestinos y comían sus heces”

Uno de los archivos menciona una denuncia de sacrificios rituales con canibalismo. Según el documento EFTA00147661, el FBI entrevistó a una presunta víctima de violación por parte George H.W. Bush, expresidente de Estados Unidos. La víctima relató que mientras estaba en un yate propiedad de Epstein “presenció cómo hombres afroamericanos mantenían relaciones sexuales con mujeres rubias blancas” hasta hacerlas sangrar.

“[Él] Fue víctima de una especie de sacrificio ritual en el que le cortaron los pies con una cimitarra [sable de hoja curva y un solo filo], pero sin dejar cicatrices”, reza el texto. Además, se menciona que la víctima fue testigo del descuartizamiento de bebés, a quienes “les extraían los intestinos y algunas personas comían las heces de dichos intestinos“.

Actual secretario de Comercio de EE.UU. visitó el ‘paraíso pedófilo’ de Epstein

“¿Niños o niñas?”

Otro documento polémico de los archivos publicados fue un correo electrónico de la publicista del mundo del entretenimiento estadounidense Peggy Siegal, fechado el 18 de diciembre de 2009, en referencia a un viaje que tenía previsto realizar a Kenia. “Te puedo traer un bebé pequeño… o dos. ¿Niños o niñas?”, escribió al correo atribuido a Epstein.

Department of Justice

Kenia

En el avión con Mattie... estamos a punto de despegar de Ámsterdam a Nairobi. Aterrizamos la mañana del 19 en Ámsterdam y la tarde del 19 en Nairobi. El domingo por la mañana volamos a la selva hasta el Campamento Cotter en Masai Mara... luego a Sasaab del 24 al 26. Luego, el 26, a Lamu, al Hotel Peponi... y de vuelta el 4 de enero.

No podemos agradecerte lo suficiente por otra experiencia vital. Si los guerreros masái no nos devoran, los piratas de Somalia...

Vendré a Puerto Príncipe a verte en enero. Tomando fotos. Lo pasaré genial y pensaré en ti todo el tiempo.

Puedo traerte un bebé... o dos.

¿Niños o niñas? Así que Madonna.

Te escribiré cuando lleguemos a Ámsterdam.

Hoy vi a Sarah, la duquesa, en Today Show y Regis... estuvo muy cautivadora. Es un poco triste que haya repetido que la monarquía los separó a ella y a Andrés cuando se casaron... igual que la monarquía intentó controlar a Victoria en su juventud... seguro que la reina está encantada de que el fracaso matrimonial de Fergic sea culpa suya. Pero Sara estuvo muy encantadora en la tele.

Perdón por no haber podido almorzar; teníamos demasiada prisa por salir de la ciudad.

Te echo muchísimo de menos.

Besos y abrazos, Peggy.



DETALLES :



“¿A dónde nos llevas?”: hallan inquietante video con la voz de una niña en los archivos de Epstein

A raíz de esta información, ha resurgido en las redes sociales un video de la modelo mexicana Gabriela Rico Jiménez de 2009, cuando frente a un hotel de lujo en Monterrey, México, acusó a presuntas élites de practicar canibalismo.

“¡Comieron humanos, asquerosidad!”, gritaba la joven, que había asistido a una fiesta privada en el lugar. “Yo no estaba enterada de nada, que habían, o sea de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos, humanos! Huelen a carne humana”, añadió.

El Departamento de Justicia destacó que la información contenida en los archivos “puede incluir imágenes, documentos o vídeos falsos o presentados de forma fraudulenta”, argumentando que “todo lo que la ciudadanía envió al FBI se incluyó en la producción que responde a la Ley” sobre la Transparencia de Archivos Epstein, aprobada en noviembre pasado tras meses de presión pública y política.

Andrés de Inglaterra y el asesinato de una “esclava sexual”

Otro correo electrónico, que relacionan con la correspondencia interna de los investigadores del caso Epstein, revela un macabro episodio que habría involucrado al expríncipe Andrés de Inglaterra.

“En los años 90, Ghislaine Maxwell reclutó a una chica para una carrera de modelo. En lugar de dedicarse al modelaje, fue vendida como esclava para el sexo y torturas. El príncipe Andrés fue cómplice de su muerte, ya que la torturó a ella y a mí para forzar su asesinato”, relató un hombre llamado Bryan Miller en el correo en cuestión.

Red de los más influyentes

Los registros confirman que Epstein cultivó meticulosamente su red entre los poderosos, incluso después de su condena por delitos sexuales en 2008, codeándose con figuras de renombre.

Desde magnates tecnológicos hasta poderosos corredores de Wall Street y dignatarios extranjeros, en el enorme conjunto de documentos aparecen los nombres de Donald Trump, Bill Clinton, miembros de la realeza y muchas otras personalidades. Si bien no han sido vinculados con crimen alguno relacionado con la investigación y negaron haber tenido algo que ver con los abusos sexuales de Epstein, algunos de ellos fueron señalados por su amistad y estrechos lazos con el financiero.

Serguéi Brin, cofundador de Google, fue invitado a cenas en la casa de Epstein por Ghislaine Maxwell años antes de que se dieran a conocer las acusaciones contra el financiero; el actual secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, visitó la isla privada de Epstein con su familia; y el exsecretario del Tesoro Larry Summers mantuvo una comunicación continua con Epstein.

En el ámbito de las conexiones de alto perfil, figuras como Elon Musk, el magnate británico Richard Branson y el ex primer ministro israelí Ehud Barak aparecen en correos, invitaciones o fotografías.

Figuras del entretenimiento y el deporte también están presentes. Steven Tisch, copropietario del equipo de fútbol americano New York Giants, intercambió correos electrónicos con Epstein sobre conexiones con mujeres. El director de cine Brett Ratner aparece en fotografías con Epstein. Casey Wasserman, presidente del comité olímpico de Los Ángeles 2028, coqueteó por correspondencia con Ghislaine Maxwell.

Department of Justice

Si bien los documentos publicados por el Departamento de Justicia incluyen acusaciones anónimas y testimonios de hechos no verificados, lo que sí dejan claro es que un depredador sexual se movía con impunidad entre los más poderosos

RT.COM y SEPRIN.INFO

