Un manifestante de la UOM lanzó una bomba de estruendo bajo un auto en movimiento durante la marcha de la CGT.

La impunidad de los gremios alcanzó un nuevo pico de violencia en el centro cordobés. Un manifestante de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) atacó deliberadamente a un conductor civil. El hecho ocurrió este 19 de febrero de 2026 en la intersección de avenida Maipú y avenida Olmos.

Las cámaras registraron cómo el sujeto encendió un explosivo con un cigarrillo. Luego, lanzó la bomba de estruendo debajo de un Ford Focus que intentaba doblar. El artefacto detonó bajo el chasis mientras el vehículo se encontraba en plena circulación.

Este acto de corte terrorista se dio en el marco de la marcha convocada por la CGT. Los sindicatos nucleados en la central obrera protestaban contra la modernización laboral tratada en Diputados. La agresión demuestra el carácter extorsivo de quienes rechazan la modernización del sistema.

El caos gremial contra la libertad de circulación

La movilización comenzó a las 11 en la Casa Histórica sobre avenida Vélez Sarsfield. Participaron gremios como el SEP, UEPC, La Bancaria, el Suoem y el Cispren. Estas organizaciones impidieron de forma sistemática el normal tránsito de los ciudadanos productivos.

Mientras los trabajadores intentaban cumplir sus deberes, los manifestantes bloqueaban las arterias principales. El paro general afectó servicios esenciales como el transporte urbano e interurbano. También se vieron paralizadas las dependencias públicas y la actividad bancaria.

Privilegios sindicales frente al orden público

Incluso el deporte sufrió las consecuencias de la medida de fuerza gremial. Los partidos de fútbol de Primera División programados debieron ser suspendidos. La modernización laboral busca terminar con estos métodos arcaicos de extorsión política y social.

La justicia deberá actuar ante el uso de explosivos contra la propiedad privada y la integridad física. El derecho a la protesta no habilita el ejercicio de la violencia contra terceros. Resulta imperativo restablecer el imperio de la ley frente al atropello de las cúpulas.

