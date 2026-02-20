La ultra kirchnerista Florencia Carignano atacó directamente la mesa central donde trabajan los taquígrafos.

En medio de la creciente tensión, varios diputados opositores abandonaron sus bancas y se dirigieron al estrado presidencial para increpar directamente al titular de la Cámara. Entre quienes avanzaron hacia el centro del recinto se encontraban Julia Strada, Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Aldo Leiva y Nicolás del Caño, quienes protagonizaron una papelón en pleno recinto mientras el resto de la sesión quedaba envuelto en el caos.

El intento de boicot kirchnerista

Sin embargo, el episodio más grave ocurrió cuando la diputada ultra kirchnerista Florencia Carignano, integrante de La Cámpora dentro de Unión por la Patria, se acercó a la mesa central donde trabajan los taquígrafos.

Según quedó registrado, la legisladora avanzó hasta el lugar y comenzó a manipular los cables de alimentación eléctrica y de conexión a internet utilizados para el registro oficial de la sesión, en una maniobra de boicot orientada a obstaculizar el funcionamiento institucional del debate parlamentario.

La situación fue registrada en video por la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien increpó directamente a Carignano al advertir lo que ocurría. “Carignano ¿Qué haces? quedaste grabada pedazo de loca”, le gritó mientras filmaba el momento. El registro audiovisual fue posteriormente difundido públicamente en las redes sociales.

Lemoine, quien difundió el video a través de su cuenta en la red social X, expresó su repudio al episodio y reclamó consecuencias institucionales. “¡Esto es inaceptable! Miren como se acerca haciéndose la distraída… no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones”, afirmó.

El episodio generó un fuerte repudio en redes y profundizó el clima de tensión durante el tratamiento de una de las iniciativas más relevantes impulsadas por el Gobierno de Milei, que busca promover el empleo registrado y sacar a millones de trabajadores de la informalidad.

Derechadiario.com