La inflación mayorista registró una fuerte desaceleración en enero de 2026 al ubicarse en 1,7%, lo que representó una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto al 2,4% registrado en diciembre de 2025.

El dato confirmó la continuidad de la baja del ritmo de aumento de los precios en el segmento mayorista, uno de los indicadores clave para anticipar la evolución general de la inflación en la economía.

Según el INDEC, la variación interanual del índice mayorista alcanzó el 26,4%, reflejando una significativa desaceleración en la dinámica inflacionaria en comparación con períodos anteriores.

Este resultado adquiere especial relevancia porque el indicador mayorista se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en enero mostró una suba de 2,9%, evidenciando que los precios a nivel de producción y distribución crecieron a un ritmo menor que los precios finales al consumidor.

Los datos del INDEC

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la evolución de los precios de los bienes comercializados en el mercado interno, aumentó 1,7% durante enero en comparación con el mes anterior. Este comportamiento estuvo explicado por un incremento de 1,7% en los productos nacionales, mientras que los productos importados registraron una suba menor, del 1,5%.

La tendencia descendente también se reflejó en el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye determinados factores estacionales e impositivos. Este indicador mostró un aumento de 1,6% en enero, impulsado por un alza de 1,6% en los productos nacionales y de 1,5% en los importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación de los precios percibidos por los productores, también registró un incremento contenido del 1,6% durante el primer mes del año. Este resultado fue consecuencia de una suba de 2,4% en los productos primarios, junto con un aumento de 1,2% en los productos manufacturados y en el sector de energía eléctrica.

El descenso en el ritmo de aumento de los precios mayoristas constituye un indicador relevante dentro del proceso de normalización económica, ya que estos valores suelen anticipar la evolución futura de la inflación minorista. Una desaceleración en este segmento sugiere una menor presión inflacionaria en las etapas previas a la comercialización final.

En este contexto, el presidente Javier Milei se refirió públicamente a los datos a través de sus redes sociales, destacando el resultado. El mandatario escribió: “Para los que hablan de catástrofe en materia de inflación cuando saben la dinámica de reacomodamiento de los precios relativos fruto del desastre que dejaron los kukas … ¿Brutos o deshonestos? VLLC”.

