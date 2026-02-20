La cartera que conduce Sandra Pettovello realizó una denuncia penal para que se investigue el caso. En el video que se viralizó en redes sociales se observa a la menor junto a su madre tomando la bebida alcohólica desde la lata.

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, formuló una denuncia penal y dio intervención a los organismos de protección de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad competentes luego de la difusión de un video en el que se observa a una mujer suministrándole cerveza a su bebé en el Ferrocarril General San Martín.

La presentación fue realizada a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ante el Ministerio Público Fiscal “a fin de que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública y se dispongan medidas urgentes de protección para resguardar la integridad física y la salud de la niña involucrada”.

En las imágenes que se viralizaron en los últimos días en redes sociales y provocaron olas de críticas, se observa a la bebé a upa de su madre tomando la bebida alcohólica desde la lata.

Desde el Ministerio precisaron también que se remitieron comunicaciones formales al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la PBA y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CABA. El objetivo es identificar a la niña y a la persona adulta involucrada y adoptar las medidas de protección integral que correspondan.

En este marco, subrayaron que “la actuación se sustenta en lo establecido por la Ley 26.061, que consagra el principio del interés superior del niño y la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno, efectivo y permanente de los derechos de niños y adolescentes en todo el territorio nacional”.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y destaca la importancia de la articulación entre los distintos niveles de Gobierno para garantizar respuestas rápidas y eficaces ante situaciones que puedan implicar riesgo o vulneración de derechos”, expresaron desde la cartera que encabeza Pettovello en un comunicado.

