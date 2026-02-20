La low cost canceló 90 vuelos por falta de combustible en Ezeiza.

En medio del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, el Gobierno nacional denunció que un gremio petrolero llevó adelante un boicot contra la aerolínea low cost Flybondi, lo que derivó en la cancelación total de sus vuelos programados para este jueves en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La Secretaría de Transporte aseguró que la empresa se quedó sin abastecimiento de combustible debido a una medida sindical atribuida a la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH). Según indicaron desde el Ejecutivo, los camiones encargados del suministro aeronáutico no entregaron el combustible necesario para que los aviones pudieran despegar.

Flybondi había trasladado su operación a Ezeiza con el objetivo de mitigar el impacto del paro, dado que allí cuenta con autoprestación de servicios de rampa. Sin embargo, pese a haber operado nueve vuelos durante la madrugada —incluyendo rutas hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Mendoza, Córdoba, Ushuaia y un chárter internacional—, la compañía no pudo sostener la programación del resto del día.

Como consecuencia, se cancelaron 90 vuelos y más de 9.700 pasajeros resultaron afectados. Según el comunicado oficial, más de 1.100 personas permanecían en área de preembarque y cerca de 800 en check-in al momento de confirmarse la falta de abastecimiento.

Desde el Gobierno remarcaron que otros distribuidores de combustible estaban abasteciendo a aerolíneas internacionales en la misma terminal, mientras que Flybondi sí recibía suministro en otros aeropuertos del país. En ese contexto, sostuvieron que la situación no respondió a una decisión empresarial sino a una acción sindical específica.

El impacto del paro fue generalizado en todo el sistema aerocomercial. Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos, afectando a 31.000 pasajeros. JetSmart suspendió 96 operaciones y Latam informó la cancelación de 46 vuelos, además de posibles reprogramaciones. Según estimaciones privadas, al menos otras 19 compañías suspendieron el 100% de sus operaciones durante la jornada.

El episodio profundiza la tensión entre el Gobierno y sectores sindicales en pleno debate por la modernización laboral. Mientras la administración de Javier Milei impulsa reformas orientadas a dinamizar el empleo y reducir la informalidad, parte del sindicalismo endurece su postura con medidas que impactan directamente en miles de ciudadanos.

