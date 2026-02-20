Miguel Pichetto desenmascaró la falta de argumentos jurídicos, políticos y económicos del gobierno para sancionar la reforma laboral. Después de impugnar la derogación de los estatutos en general y el del periodista en particular, el diputado rionegrino dijo que “no hay ningún elemento que indique que hubo un intento de modernizar” y subrayó lo que se dijo públicamente desde que se presentó el proyecto: “fue abordado por los grandes estudios de Buenos Aires vinculados con los sectores empresarios”.

Según el legislador, la reforma en debate “deja atrás definitivamente el sistema de protección del trabajador y va a un sistema donde se va a beneficiar fuertemente el sector más fuerte de la relación laboral, que es el sector empresario”. “Revisando la ley y buscando esforzadamente para ver si había algún elemento o algún punto que favoreciera al trabajador, puedo decir que no hay ninguno”, agregó.

Completamente alejado de la narrativa predominante entre los liberales, consideró que los autores de la norma “se meten con el cálculo de despido para hacer una indemnización más débil, más frágil y que, indudablemente, es la búsqueda para no darle al trabajador lo que le corresponde”. “Armaron un sistema híbrido que se llama FAL, que es el fondo de asistencia a despidos, en donde la plata la sacan debilitando el sistema jubilatorio”, precisó.

Tal como anticipó LPO, Pichetto expresó que “el FAL es un fondo creado para el negocio financiero del ministro Caputo, supuestamente para asistir a los fondos de despido de las empresas”. “Vamos a ver, yo creo que va a servir de soporte, como siempre, al gobierno, que cuando necesite algún crédito, va a estar el fondo que se va a conformar con una parte sustancial del fondo de sustentabilidad”, vaticinó.

Pichetto también reprochó el traspaso del fuero laboral a la Ciudad. “Se meten con el sistema institucional que regula el mundo del trabajo y no le avisaron a nadie, optaron directamente por avanzar con todo y liquidaron el fuero laboral”, se quejó.

A su entender, los impulsores del proyecto creen que “la nueva justicia laboral que va a analizar las cuestiones individuales de contratos de trabajo va a ser conformada por la Ciudad y se presume que va a estar más vinculada al sector empresario”. “Lo quiero ver este tema. Vamos a ver cómo funciona este sistema, no vaya a ser cosa que termine siendo peor”, alertó.

También pronosticó que sería peor el sistema de convenios por empresa. “En la primera etapa, el empresario grande puede tratar de conformar un sindicato más cercano pero, en la segunda etapa, ese sindicato va a ser tomado por un sector de la base que tiene una vinculación indiscutida con la izquierda”, explicó, y citó los casos de la fábrica recuperada Zanón y el Hotel Bauen. Para Pichetto, la gestión sin patrón “ha terminado fundiendo la empresa” en ambos casos.

Además, indicó que “se pierde una gran oportunidad para abordar un tema del trabajo hoy en la Argentina, que es el trabajo de las plataformas, un trabajo de opción desesperada cuando el hombre pierde el trabajo formal o incluso el trabajo informal, donde pierde el sistema de contención laboral y va a buscar en la plataforma una salida de emergencia para su propia vida”.

Finalmente, alertó que “esta ley se instala en un marco de recesión profunda con cierre de empresas”. “Les recuerdo que es China el tema: cuando entra China, liquida todo, depreda todo y no se puede competir con China”, graficó.

En ese sentido, Pichetto aseguró que “este esquema de libre comercio no funciona”. “Ya que lo quieren tanto a Trump, ¿por qué no siguen un esquema de protección y de defensa de la empresa nacional, como hace el presidente norteamericano?”, concluyó.

