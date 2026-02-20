En medio de la reforma laboral “para abaratar costos” cierras grandes empresas o entran en convocotaria.

Granja Tres Arroyos acumuló más de $7000 millones en cheques rechazados y hay alerta en más de 200 productores

Los dueños de la empresa que lanzó los caramelos “No hay plata” remataron la fábrica por la caída de ventas El Grupo Marengo entró en crisis el año pasado por la caída de ventas. En diciembre de 2023 habían tributado a Milei una línea de caramelos.

Cierra la fábrica de alfajores cordobeses La Paila y culpan a Milei por las importaciones

Cierra Galeno ART y en el sector acusan que la reforma de Milei no ataca el descontrol de los juicios laborales

Cierre de FATE: en lo que va de la gestión Milei, se perdieron casi 22 mil empresas y 290 mil trabajadores

Representa una contracción del 3,9% a nivel nacional entre noviembre de 2023 y 2025. Afectó a 23 distritos. Buenos Aires y La Rioja, dos extremos de la caída.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, de las 24 jurisdicciones analizadas por la consultora Politikon Chaco en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), sólo una provincia muestra crecimiento neto en el período. Se trata de Neuquén, con un incremento del 1,8% que equivale a 159 empresas más.

El resto del país, por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud: van desde descensos menores al 2,0% (Tucumán, Ciudad de Buenos Aires y San Juan) hasta bajas de doble dígito, como las observadas en Chaco (-10,5%), Catamarca (-11,3%) y La Rioja (-12,6%), resultados que implican una reducción de más de uno de cada diez empleadores privados en apenas 24 meses.

Pérdida de empresas en Argentina en términos absolutos

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 5.428 empresas menos (-3,2%), seguida por Córdoba que perdió 3.884 firmas (-7,5%), Santa Fe con 2.309 menos (-4,6%) y la Ciudad de Buenos Aires con la pérdida de 1.860 empleadores (-1,5%).

Estos distritos presentan mermas profundas en términos absolutos debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas. En conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional.

Un indicador clave

La evolución de la cantidad de empresas empleadoras constituye uno de los indicadores más sensibles para evaluar el pulso del sector productivo formal. Según la definición de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se consideran empleadores a aquellas personas humanas o jurídicas que registran al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Es decir, el universo medido corresponde a unidades económicas con empleo asalariado formal registrado.

Letra P- Seprin