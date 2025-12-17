El oficialismo obtuvo el despacho con 28 firmas, con 6 disidencias. Entre los cambios, suma la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, a contramano de lo reclamado por la oposición.

El oficialismo junto a sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría (28 firmas) del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que buscará aprobar este mismo miércoles en el recinto, como objetivo central del temario de sesiones extraordinarias. La sesión ya fue convocada para las 14.

A los 20 integrantes de La Libertad Avanza lo acompañaron los miembros del interbloque “Fuerza del Cambio” (Pro-UCR-MID), más los legisladores que representan a cuatro gobernadores afines a Casa Rosada: Catamarca (Raúl Jalil), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua) y San Juan (Marcelo Orrego).

Una porción de éstos firmó en disidencia a raíz de una de las modificaciones incorporadas al texto original: el oficialismo sumó en el artículo 75 la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, que fueron vetadas por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras del Congreso.

Por su parte, el Pro firmó en disidencia -como lo hiciera en noviembre pasado con la composición anterior- por la falta de las partidas destinadas a pagar la deuda por coparticipación de Nación con la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, los dictámenes alternativos de minoría fueron de Unión por la Patria (18 firmas) y el interbloque Unidos (3 firmas).

La reunión que comenzó al mediodía y se extendió hasta las 15, cuando culminó de manera abrupta por orden del presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, fue la continuidad de una jornada iniciada poco después de las 10 este martes con una reunión de Legislación Penal, en la que abordaron el proyecto de Inocencia Fiscal

Abrió el juego el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien expresó su satisfacción por estar debatiendo el Presupuesto, pero más por estar debatiendo “un presupuesto con equilibrio fiscal”, algo que estimó “debería haber pasado en la historia de la Argentina, y eso no viene sucediendo”.

“¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, resaltó el legislador cordobés, que cuestionó el “impuesto encubierto que es la inflación y se lo cobraban a todos los argentinos”. Remarcó que la propuesta oficial “deja atrás la decadencia de la inflación”, y establece “no gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio”.

A continuación, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quiso saber si habría cambios respecto del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre, a lo que Bornoroni contestó afirmativamente, precisando que les habían hecho circular los cambios a “la mayoría de los bloques”. “Sería bueno que al menos a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, a través de secretaría, nos informen su propuesta de dictamen”, dijo.

Tras ello recordó que ellos ya habían elaborado en noviembre un dictamen propio y que insistirían en que Legislación Penal debería abordar la “regla fiscal”, habida cuenta de que “uno de los títulos contiene cambios significativos al Código Penal”, en alusión al proyecto de Compromiso Nacional de Estabilidad Monetaria y Fiscal, que también pasó a la firma.

“Argentina necesita una ley de Presupuesto”, reconoció el santafesino, que celebró que el oficialismo reconociera ahora que “quieren aparecer serios ante el mundo… No lo demostraron cuando en 2024 y 2025 estuvieron prolongando la validez del último presupuesto sancionado por ley: el aprobado en 2022, para el ejercicio presupuestario 2023”.

Agregó Martínez que “hoy estamos con una ley presupuestaria que se remonta a una ley aprobada durante nuestro gobierno. Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”.

Para el opositor, la ley impulsada por el Gobierno “no es el presupuesto que necesita Argentina. Y por eso en nuestro dictamen, así como recomendábamos que el Poder Ejecutivo reformule y lo vuelva a mandar, hoy planteamos que este presupuesto necesita una reformulación integral”.

“¿Qué propuesta tenemos?”, se preguntó, para contestarse: “Un dictamen propio para la ley de Presupuesto, un dictamen propio para Inocencia Fiscal, y también un dictamen propio para regla fiscal. Por cada uno vamos a tener una propuesta, como lo venimos haciendo en cada uno de los temas”.

Martínez puntualizó que proponen garantizar todas las leyes aprobadas por el Congreso, vetadas e insistidas en su momento por la oposición: las leyes de Financiamiento Universitaria, la de Emergencia en Discapacidad, y la de Emergencia en Pediatría. Además, continuó: “Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 del mensaje del Poder Ejecutivo, que plantea la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo”, defendiendo también la vigencia de la Ley de Educación Técnica, como lo que definió como “el camino creciente plurianual en Ciencia y Tecnología. Insistimos en la necesidad de que exista el Fondo Nacional para la Defensa; queremos continuidad del régimen de Zonas Frías, no solo para la Patagonia, sino para otros distritos que necesitan un régimen diferencial”.

Habló también de mantener la automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares, recuperar el porcentaje del incremento que el Gobierno les quitó a los jubilados en el momento del traspaso de una fórmula a la otra, y actualizar el monto fijado en 70 mil pesos. “Los mismos que fijamos con nuestro Gobierno en 2023”, apuntó.

Luego habló de recuperar el FONID y elevar los fondos destinados al sistema universitario a 7,3 billones de pesos, y no mantenerlos en 4,8 como indica el presupuesto. Habló también de recuperar la vigencia de leyes sobre la salud y recuperar la obra pública, para concluir pidiendo “terminar con la discrecionalidad de los ATN. Que llegue a todas las provincias, no solamente a algunas a cambio de votos”.

En nombre de Unidos, Nicolás Massot anticipó también que tal cual habían hecho en noviembre pasado, presentarían un dictamen propio y sería el mismo de entonces, “con unos pocos agregados”.

Massot hizo hincapié en cuestiones macro fiscales y remarcó que en el dictamen de mayoría “no están incorporadas las tres leyes vetadas que entre las tres suman un costo fiscal del 0,16% del producto. Es un costo fiscal menor que lo que componen las tres principales reducciones tributarias de la recién incorporada reforma laboral”.

“El oficialismo deberá explicar por qué esto no implica ser un degenerado fiscal y por qué estamos discutiendo un Presupuesto que no incorpora un impacto del 60% del superávit fiscal que proyectan. ¿Alguien puede explicar qué están votando? La generación fiscal acá no cuenta. Hay para la compra venta de inmuebles, pero no para el Garrahan”, reclamó Massot.

A lo largo del debate, la monobloquista de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota consideró que “es imprescindible para garantizar la calidad de vida de nuestros jubilados”, quienes “siguen siendo y han sido la variable de ajuste de este modelo económico” que se incorpore una obligación a que “todos los meses, sin excepción, la administración nacional garantice efectivamente la transferencia de los fondos que corresponden a las cajas de jubilaciones” de 13 provincias, entre ellas Córdoba.

Desde UP, el tucumano Pablo Yedlin criticó que “se quieren derogar dos leyes que fueron votadas por ambas cámaras, vetadas e insistidas por ambas cámaras por dos tercios”, en relación a discapacidad y universidades. E interpeló a sus pares: “¿Qué van a hacer los diputados que votaron, ellos o sus espacios políticos, a favor? ¿Van a fingir demencia? Con perdón de la gente que tiene demencia”. “No podemos permitir que estas leyes se deroguen”, afirmó.

Por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño observó que “este Presupuesto tiene programados pagos de la deuda” la cual “es un sometimiento al capital financiero”. “Lo único que aumenta son los intereses para el pago de la deuda, en 25%, 30%. Pero vivienda y urbanismo caen 98%; agua potable y alcantarillado 95,6%; promoción y asistencia social 61,4%; ciencia, tecnología e innovación 46%; educación y cultura 45%”, precisó y lanzó: “Hay más motosierra en discapacidad, con el escándalo del 3% de las coimas en el medio. ¿Este Gobierno de coimeros va a seguir ajustando en discapacidad? No sé qué se enojan (al oficialismo) si es la verdad”.

Además de Bornoroni, por La Libertad Avanza solamente habló después el debutante Adrián Ravier, quien señaló que “Argentina hace medio siglo que no crece, ese es el punto de partida de la propuesta de Javier Milei”. Al repasar las crisis de la Argentina, la toma de deuda y el déficit, sostuvo que “necesitamos equilibrio fiscal para evitar este ciclo de crisis permanente que vivimos”.

El pampeano, a quien “Bertie” Benegas Lynch presentó como “profe”, aseguró que este Presupuesto es “equilibrado y ahora sí puede ser algo valioso”. “Si hubiéramos tenido presupuesto en 2024 y este año probablemente hubiera sido letra muerta”, admitió, a propósito del proceso del modelo económico implementado.

En respuesta a la oposición, Ravier expresó que la ley para universidades “no tenía fuente de financiamiento”; mientras que con la de Emergencia Pediátrica “se habla de un solo hospital -en alusión al Garrahan- que tiene los mejores salarios y está incorporando tecnología”. “El peronismo hizo de la discapacidad una caja política más”, agregó sobre los otros puntos cuestionados.

Finalmente, el libertario dijo que “en 2025 la economía está creciendo, en 2026 los analistas proyectan crecimiento y en 2027 también”. Y celebró que “9.000 kilómetros de rutas van a ser privatizados. En 2026 vamos a empezar a ver obra privada en las rutas para recuperarlas”.

De acuerdo a los supuestos macro, el Presupuesto del Gobierno prevé una expansión del 5% del PBI, una inflación anual proyectada en 10,1% para el año que viene y se estima un tipo de cambio a $1.423 en diciembre de 2026.

Además de incorporar la derogación de leyes insistidas, el texto mantiene los artículos que prevén derogación de legislación vinculada al financiamiento educativo y de ciencia; y el recorte de la Ley de Zonas Frías, retrotrayendo los beneficios en subsidios del gas solamente a la Patagonia.

Parlamentario.com