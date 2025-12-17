Desde la central empezaron a mover fondos y llamar punteros. Tomaron los últimos movimientos del ministro de Desregulación como una provocación.



La CGT entró en guerra con Federico Sturzenegger y ahora busca que la marcha del jueves contra la reforma laboral sea masiva.

LPO explicó que la semana pasada la CGT no veía condiciones para protestar en la calle y que apostaba a “debilitar” la reforma laboral en el Senado. El más reacio a marchar era uno de los nuevos triunvirs, Jorge Sola, que dijo en una reunión con el bloque de diputados del peronismo que la gente no iba a acompañar una marcha.

Pero después el gobierno introdujo un artículo que golpea el financiamiento de los sindicatos y en la CGT empezaron a recalcular. “Si no hacemos algo nos llevan puestos las bases y los sindicatos que van a hacer un paro”, dijeron en la cúpula de la central obrera. Por eso desde el inicio de esta semana empezaron a repartir fondos y llamar punteros para que la movilización del jueves, que será a las 15 a Plaza de Mayo.

El detonante para que la CGT entrara en modo combativo fue el propio Sturzenegger. En el primer borrador de la reforma se eliminaban las cuotas solidarias, que son uno de los principales mecanismos de financiamiento de los sindicatos: se trata de descuentos que se pactan en los convenios colectivos de trabajo y se aplican a todos los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados al gremio correspondiente.

Como un guiño a la CGT, el gobierno quitó ese artículo, pero Sturzenegger volvió a la carga y logró introducir otro que exige conformidad expresa del trabajador para que el empleador actúe como agente de retención de los aportes sindicales. Esto podría dificultar en la práctica la recaudación de cuotas si muchos trabajadores no dan ese consentimiento.

La CGT tomó esto como una provocación del propio Sturzenegger, que a días de que se trate el proyecto dijo en una entrevista que la reforma laboral “aplica a cualquier relación laboral”, y no solo a las futuras contrataciones.

Desde el gobierno intentaron desmentir al propio ministro de Desregulación, que dejaba abierta la puerta a la retroactividad de la ley, pero desde la CGT salieron a cruzarlo igual. “Está equivocada la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”, lo cruzó Cristian Jerónimo, uno de los nuevos triunviros de la central obrera.

