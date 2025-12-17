Ante la falta de respuestas provinciales, la ciudadanía se movilizó para pedir la remoción definitiva de la cabina.

Los vecinos de La Calera decidieron retomar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno provincial sobre el conflicto. La movilización se llevó a cabo en la ruta donde se exige la eliminación total de la cabina de cobro que afecta la libre circulación ciudadana. Los manifestantes aclararon que no buscan beneficios parciales ni descuentos sino que reclaman el levantamiento definitivo de esa barrera fiscal.

En un clima pacífico pero firme decenas de familias se congregaron sobre la calzada vistiendo remeras blancas con consignas contra la recaudación. Los ciudadanos portaban banderas argentinas y carteles que rechazaban la existencia de la única cabina de peaje en zona urbana de toda la región. La protesta incluyó cánticos al unísono exigiendo la libertad de tránsito y el fin de un sistema que consideran injusto para los contribuyentes.

Las imágenes registraron a personas arrodilladas en el asfalto bajo consignas que denunciaban las restricciones de velocidad impuestas en la zona. Carteles visibles cuestionaban la máxima de cuarenta kilómetros por hora que rige en el sector y que genera demoras innecesarias al tránsito local. El ambiente de la convocatoria fue de euforia vecinal frente a lo que consideran un atropello constante a sus derechos civiles.

Reclamo ciudadano contra la carga fiscal

El reclamo vecinal surge tras el rechazo legislativo a tratar la eliminación del peaje evidenciando una desconexión entre la política y la gente. La comunidad sostiene que este puesto de cobro representa un obstáculo al desarrollo y una carga económica extra para quienes viven en la ciudad. La falta de gestión política para resolver el problema motivó a los contribuyentes a salir nuevamente a la calle para visibilizar su hartazgo.

Los organizadores advirtieron que mantendrán el plan de lucha hasta lograr que las autoridades provinciales escuchen el pedido de los habitantes. La manifestación concluyó sin incidentes reafirmando el compromiso de los vecinos de defender sus derechos frente a la inacción del estado provincial.

