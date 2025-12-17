Embajadores y empresarios, protagonizaron el evento del Jefe de Gobierno.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, organizó un evento en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires, un encuentro que reunió a embajadores, empresarios y personalidades del ámbito religioso y político para celebrar el saludo de fin de año. Este evento tuvo lugar en un contexto en el que se busca fortalecer los lazos entre el sector público y privado, destacando la identidad cultural de la ciudad.

Durante su discurso, Macri enfatizó que Buenos Aires se ha consolidado como una “capital global”, construida a partir de su “diversidad cultural y convivencia”. Agradeció la presencia de los líderes del sector privado, a quienes consideró fundamentales para el desarrollo de la ciudad y para fomentar el diálogo.

En la ceremonia, que también contó con la participación de su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y miembros de su Gabinete, el Jefe de Gobierno destacó la importancia de los vínculos institucionales e internacionales. Manifestó su deseo de continuar construyendo una ciudad que “respira libertad” y donde los ciudadanos puedan progresar.

El evento también reunió a una variedad de diplomáticos, incluidos Wang Wei, embajador de la República Popular China, y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos. Estas interacciones reflejan el interés de Macri por estrechar relaciones con países clave en el ámbito internacional y atraer inversiones.

Asimismo, el jefe de Gobierno etuvo en contacto con otros líderes comunitarios, como el presidente de DAIA, Mauro Berenstein, y el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra. La diversidad en la asistencia refleja el compromiso de Macri con la pluralidad y la inclusión en la sociedad argentina.

En paralelo, Macri mantiene negociaciones con el Gobierno nacional para obtener apoyo al Presupuesto 2026 y las reformas que su administración propone. Las conversaciones se centran en la deuda por coparticipación que el gobierno federal debe a la Ciudad, un tema de gran relevancia en el contexto actual de la política argentina.

Noticiasurbanas.com