La reunión marcó el inicio de una nueva etapa de acercamiento estratégico entre ambos países.

El presidente Javier Milei mantuvo este martes un encuentro con el presidente electo de Chile, el derechista José Antonio Kast, en una señal política de alto impacto para la relación bilateral y para el escenario regional.

La reunión, realizada en Casa Rosada, marcó el inicio de una etapa de acercamiento estratégico entre ambos países, en un contexto de fuertes cambios políticos en América del Sur.

Durante el encuentro, Milei reiteró personalmente sus felicitaciones a Kast por el contundente triunfo obtenido en la segunda vuelta electoral chilena y le expresó sus mejores deseos para la gestión que comenzará formalmente en marzo.

El gesto diplomático se vio reforzado por la decisión del presidente electo chileno de elegir a la Argentina como su primer destino internacional tras la victoria electoral, una elección que fue interpretada por ambas delegaciones como una clara señal de la relevancia que tendrá el vínculo bilateral en la nueva etapa política.

Desde el entorno presidencial destacaron que esta visita anticipa un período de renovado impulso en la relación entre Argentina y Chile, con una agenda orientada no solo a los temas históricos del vínculo, sino también a los desafíos contemporáneos que atraviesan ambos países.

En ese marco, Milei confirmó que aceptó la invitación de Kast para participar en la ceremonia de transmisión del mando presidencial, que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo en Chile, lo que refuerza el respaldo político al nuevo gobierno trasandino.

La reunión también sirvió para delinear una hoja de ruta de trabajo conjunto que comenzará a implementarse una vez que Kast asuma la Presidencia. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de priorizar áreas sensibles como la seguridad regional y fronteriza, la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para enfrentar amenazas comunes.

Asimismo, se abordaron cuestiones vinculadas al comercio bilateral, la promoción de inversiones y la cooperación en sectores estratégicos de la economía, con el objetivo de potenciar el crecimiento y la competitividad de ambos países.

Con el propósito de avanzar de manera concreta en estos ejes, Milei y Kast instruyeron a sus respectivos equipos de trabajo para que retomen los contactos y reactiven los principales mecanismos de diálogo de la agenda bilateral.

Según se informó oficialmente, los principios que guiarán esta nueva etapa del vínculo estarán centrados en la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un marco de cooperación y confianza mutua, con el objetivo de avanzar hacia un camino sostenido de crecimiento económico y mejores condiciones de seguridad para la región.

