La Libertad Avanza reunió 28 firmas con aliados y busca aprobarlo este miércoles en Diputados.

El Gobierno nacional dio este martes un paso clave en el Congreso al conseguir dictamen del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Con el respaldo de aliados y bloques provinciales, aunque en varios casos en disidencia, La Libertad Avanza alcanzó las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto, donde buscará su aprobación este miércoles en una sesión ya convocada para las 14 horas.

El dictamen obtuvo un total de 28 firmas. De ese número, 20 pertenecen al bloque oficialista, mientras que el resto llegó de la mano de legisladores alineados con gobernadores que, en esta instancia, optaron por acompañar el rumbo fiscal del Ejecutivo. Entre ellos se encuentran representantes de Tucumán y San Juan, cuyos mandatarios respaldaron el proyecto luego de que el Gobierno avanzara con el envío de la reforma de la Ley de Glaciares, una condición clave para destrabar inversiones mineras.

También acompañaron, aunque con disidencias, diputados del PRO, el MID, la UCR y legisladores que responden a los gobernadores de Misiones y Catamarca. En el caso del PRO, la principal objeción estuvo vinculada a la decisión del Ejecutivo de no incluir en el texto la deuda por coparticipación reclamada por la Ciudad de Buenos Aires, un punto impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Otra de las diferencias planteadas por algunos aliados provinciales gira en torno al artículo que propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, normas que habían sido aprobadas por el Congreso, vetadas por el presidente Javier Milei y luego insistidas por ambas cámaras con mayorías agravadas, en el contexto electoral pasado. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una decisión coherente con el ordenamiento fiscal y la eliminación de gastos sin respaldo.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y destacó el cambio de paradigma. Señaló que se trata de un Presupuesto con equilibrio fiscal real, algo inédito en la historia reciente, y subrayó que el Estado dejará de gastar por encima de lo que ingresa.

En contraposición, Unión por la Patria y el interbloque Provincias Unidas presentaron dictámenes propios. Desde el kirchnerismo cuestionaron la derogación de compromisos de gasto, mientras que sectores provinciales reclamaron por las cajas previsionales no transferidas a la Nación, un problema que afecta especialmente a Córdoba y Santa Fe. Las críticas opositoras volvieron a mostrar una defensa selectiva del gasto público: recursos para sostener estructuras ineficientes, pero resistencia cuando se trata de ordenar las cuentas.

En cuanto al contenido del Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año. Además, prevé incrementos moderados en jubilaciones, salud y educación, en línea con una estrategia de expansión controlada del gasto. La inversión crecería 9,4% y el consumo privado casi un 5%, consolidando un escenario de recuperación sin volver al déficit crónico.

Con este dictamen, el oficialismo busca ratificar en el recinto su programa económico: equilibrio fiscal, fin de la emisión monetaria sin respaldo y reglas claras para el crecimiento. El debate de este miércoles será una nueva prueba para medir hasta dónde está dispuesta la política a acompañar el cambio de rumbo que eligieron los argentinos.

