El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, presentó su renuncia tras casi dos años de gestión.

El Banco Nación confirmó este lunes un cambio clave en su conducción. A través de un comunicado oficial del Ministerio de Economía, se informó que Daniel Tillard presentó su renuncia a la presidencia de la entidad, cargo que había asumido el 26 de diciembre de 2023, en el inicio de la gestión de Javier Milei.

La decisión fue comunicada formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y se enmarca en una etapa de transición que, según destacaron fuentes oficiales, no implica un giro en el rumbo de la institución, sino la continuidad de un proceso de transformación orientado a devolverle al banco su rol tradicional dentro del sistema financiero.

Durante la gestión de Tillard, el Banco Nación atravesó una profunda reconfiguración. Desde el Gobierno remarcaron que la entidad “volvió a trabajar de banco”, con una política enfocada en el crédito productivo y en el saneamiento de su funcionamiento interno. En ese período, se otorgaron alrededor de 20.000 créditos hipotecarios y la participación de mercado del banco creció del 12 al 18 por ciento, un dato que en el oficialismo exhiben como un logro significativo en un contexto de fuerte ajuste fiscal y normalización macroeconómica.

En su lugar asumirá Darío Wasserman, actual vicepresidente del Banco Nación, quien continuará al frente de la entidad con el respaldo del Ministerio de Economía. Según el comunicado, Wasserman mantendrá las políticas que vienen siendo implementadas, alineadas con el programa económico del Gobierno nacional.

Tillard aseguró que, durante estos dos años, el equipo del banco cumplió con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol, en un contexto favorecido por las políticas de solvencia fiscal y el ordenamiento del balance del Banco Central impulsadas por la administración de Javier Milei. En ese sentido, la conducción saliente destacó la coordinación entre el Banco Nación, el Palacio de Hacienda y el Ejecutivo para normalizar el sistema financiero tras años de desmanejo.

En su mensaje de despedida, Tillard agradeció especialmente al presidente Javier Gerardo Milei y al ministro Luis Caputo por la confianza depositada y por haberle permitido acompañarlos en el proceso de transformación económica del país. Desde el oficialismo interpretan este recambio como parte de una etapa de consolidación institucional, en línea con el objetivo de reducir la intervención política en la banca pública y fortalecer su perfil técnico y financiero.

El cambio en el Directorio del Banco Nación se produce en un momento clave del programa económico, con el Gobierno enfocado en sostener el equilibrio fiscal, recuperar el crédito y consolidar un sistema financiero más transparente y eficiente.

