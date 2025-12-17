El Gobierno dio a conocer el cronograma de pagos antes de Navidad.
El Gobierno de Córdoba informó que el jueves 18 de diciembre se realizará el pago de la segunda parte del sueldo anual complementario (SAC) a los trabajadores del sector público provincial.
El pago alcanza a:
- Policía Provincia de Córdoba
- Fuerza Policial Antinarcotráfico
- Servicio Penitenciario
- Ministerio de Salud
- Min. de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
- Min. de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
- Personal Docente Univ. Provincial de Córdoba
- Min. de Educación: DGIPE *
- Escalafón General Tramo Ejecución
- Contratados Servicio/Nivel
- Contratados Tribunal de Cuentas
- Escalafón Salud (no pertenecientes al Min. de Salud)
- Escalafón Docente (no pertenecientes al Min. Educación)
- Personal Poder Judicial
- Personal Poder Legislativo
- Personal Defensoría del Pueblo
- Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes
- Escalafón General Tramo Superior
- Escalafón Vialidad
- Escalafón Músicos
- Escalafón Cuerpo Artístico
- Escalafón Gráficos
- Escalafón Científico y Tecnológico
- Escalafón Bancarios
- Escalafón Aeronáuticos
- Inteligencia Fiscal
- Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
- Autoridades Poder Legislativo
- Autoridades Defensoría del Pueblo
- Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes
- Autoridades Tribunal de Cuentas
- Magistrados y Funcionarios Judiciales
- Autoridades Universidad Provincial
- Otros Organismos Públicos:
- APROSS: Adm. Prov. del Seg. de Salud
- Caja de Jubilaciones Pcia. de Cba.
Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de Córdoba
El Gobierno de Córdoba informó que los jubilados y pensionados provinciales percibirán el medio aguinaldo el próximo 22 de diciembre y se les abonará los haberes del corriente mes el día 30 de diciembre.
Con los salarios de este mes, los jubilados percibirán un ingreso promedio de $1.712.862.
Además, el lunes 15 de diciembre la Provincia otorgó el bono bimestral extraordinario de $100.000 para todos los pasivos que perciben un haber de hasta $1.300.000.
Derechadiario.com