El Gobierno dio a conocer el cronograma de pagos antes de Navidad.

El Gobierno de Córdoba informó que el jueves 18 de diciembre se realizará el pago de la segunda parte del sueldo anual complementario (SAC) a los trabajadores del sector público provincial.

El pago alcanza a:

Policía Provincia de Córdoba

Fuerza Policial Antinarcotráfico

Servicio Penitenciario

Ministerio de Salud

Min. de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

Min. de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles

Personal Docente Univ. Provincial de Córdoba

Min. de Educación: DGIPE *

Escalafón General Tramo Ejecución

Contratados Servicio/Nivel

Contratados Tribunal de Cuentas

Escalafón Salud (no pertenecientes al Min. de Salud)

Escalafón Docente (no pertenecientes al Min. Educación)

Personal Poder Judicial

Personal Poder Legislativo

Personal Defensoría del Pueblo

Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes

Escalafón General Tramo Superior

Escalafón Vialidad

Escalafón Músicos

Escalafón Cuerpo Artístico

Escalafón Gráficos

Escalafón Científico y Tecnológico

Escalafón Bancarios

Escalafón Aeronáuticos

Inteligencia Fiscal

Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

Autoridades Poder Legislativo

Autoridades Defensoría del Pueblo

Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes

Autoridades Tribunal de Cuentas

Magistrados y Funcionarios Judiciales

Autoridades Universidad Provincial

Otros Organismos Públicos:

APROSS: Adm. Prov. del Seg. de Salud

Caja de Jubilaciones Pcia. de Cba.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de Córdoba

El Gobierno de Córdoba informó que los jubilados y pensionados provinciales percibirán el medio aguinaldo el próximo 22 de diciembre y se les abonará los haberes del corriente mes el día 30 de diciembre.

Con los salarios de este mes, los jubilados percibirán un ingreso promedio de $1.712.862.

Además, el lunes 15 de diciembre la Provincia otorgó el bono bimestral extraordinario de $100.000 para todos los pasivos que perciben un haber de hasta $1.300.000.

Derechadiario.com