El hecho ocurrió durante la madrugada dentro del predio presidencial. Interviene el Juzgado Federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

Un soldado del Ejército Argentino fue hallado sin vida durante la madrugada de este martes en el interior de la Quinta Presidencial de Olivos. El joven se encontraba cumpliendo con sus funciones de seguridad. Tal hecho generó conmoción y es investigado por la Justicia Federal, que ordenó una serie de pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La información fue confirmada desde Presidencia y posteriormente comunicada a distintos medios. Según el acta oficial, “en horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”.

Activación de protocolos y pericias judiciales

Tras el hallazgo del cuerpo, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes. Acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento del efectivo en el lugar. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias.

Desde Casa Rosada informaron que la investigación se encuentra en curso y que no se descarta ninguna hipótesis. “Todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, indicaron fuentes oficiales

Quién era el soldado fallecido

El efectivo fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se desempeñaba como soldado del Ejército Argentino. La fuerza tiene a su cargo tareas de custodia en áreas presidenciales, en particular en la Residencia de Olivos. Al momento del hecho, Gómez cumplía funciones de vigilancia dentro del predio.

De acuerdo con información preliminar aportada por la División de Análisis de la Información, el soldado se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta Presidencial. Este habría fallecido luego de efectuarse un disparo con un arma larga en la cabeza. Esa versión forma parte de las líneas investigativas y deberá ser confirmada por las pericias judiciales.

Sin declaraciones oficiales y agenda presidencial

Más allá del comunicado difundido desde las vocerías institucionales, hasta el momento no hubo declaraciones públicas de funcionarios nacionales. Las autoridades mantienen un estricto hermetismo mientras avanza la investigación judicial.

En paralelo, el presidente Javier Milei tenía prevista para este mediodía una audiencia formal en la Casa Rosada con José Antonio Kast. Según pudo saberse, hasta la última consulta realizada el encuentro no había sido suspendido.

La Justicia Federal continúa trabajando para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Derechadiario.com