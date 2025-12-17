El ministro de Economía se refirió a la nueva normativa y a los próximos vencimientos.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, presentó este martes ante los medios un análisis del nuevo esquema cambiario en Argentina, asegurando que no generará un incremento en la inflación. Durante una entrevista en un programa de streaming, Caputo afirmó que “el esquema de bandas se mantiene” y que el ajuste a los techos y pisos de la banda estará alineado con la inflación.

En lo que respecta a la deuda que vence en enero de 2026, Caputo destacó que el Tesoro ya cuenta con US$ 890 millones adquiridos recientemente y que suman otros US$ 1.000 millones obtenidos a través de una colocación de bonos. “Hoy el vencimiento no es un problema”, señaló, indicando que también existe la posibilidad de refinanciar algunos instrumentos debido a la reciente baja del riesgo país.

Asimismo, el ministro mencionó las licitaciones realizadas para medir el diferencial de tasas entre los bonos convencionales y los títulos de Argentina en el mercado. Este movimiento, dijo, podría ayudar a reducir el riesgo país de 590 a 490 puntos. Con esta estrategia, busca que el Gobierno mantenga un enfoque favorable hacia la reestructuración de la deuda.

Caputo enfatizó que, mientras el Banco Central implemente una política monetaria contractiva, el proceso de desinflación continuará. “La convergencia de Argentina hacia la inflación internacional se va a dar”, afirmó, desestimando los temores sobre el nuevo esquema cambiario y sus repercusiones en el costo de vida.

El ministro también recordó a los críticos que, antes de las elecciones, algunos economistas promovían la acumulación de reservas para estabilizar la economía. En ese sentido, destacó que el actual Gobierno ha “comprado más reservas en la historia” y subrayó la importancia de tener los recursos necesarios para enfrentar deudas con importadores y el sector privado.

Con los próximos vencimientos de deuda en el horizonte y un contexto económico complejo, Caputo se muestra confiado en las medidas adoptadas para asegurar la estabilidad económica. La comunidad financiera está a la espera de ver cómo se implementarán estos planes y qué impacto tendrán en el mercado en los próximos meses.

Noticiasurbanas.com