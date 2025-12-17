Serán seis reuniones desde las 9 de este miércoles. Las primeras cuatro serán para definir autoridades. Cómo quedaron conformadas las comisiones.

Luego de haber planteado los tiempos que el oficialismo pretende en el Senado para avanzar con la Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares, fueron convocadas cuatro reuniones constitutivas y dos plenarias para este miércoles.

A las 9, Patricia Bullrich -jefa de bloque de La Libertad Avanza- será designada presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Media hora después, la Cámara alta conformará la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si bien Ezequiel Atauche tenía los números puestos para seguir en el cargo, trascendió que el oficialismo podría designar a Agustín Monteverde.

Luego seguirá la conformación de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y después se hará lo mismo con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Con las reuniones constitutivas consumadas, las comisiones de Trabajo y Previsión Social, junto a Presupuesto y Hacienda darán comienzo a las 11 al debate del proyecto de ley de Modernización Laboral. En paralelo, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable van a dar inicio al tratamiento del proyecto de ley de modificación a la Ley de Glaciares.

Para este miércoles está prevista la presencia de invitados para exponer sobre la reforma laboral, y abrirá el juego un viejo conocido del Congreso, el secretario de Trabajo Julio Cordero. Concurrirán también otros invitados, y lo mismo sucederá el jueves. Habrá alrededor de quince expositores y el viernes está prevista la emisión del dictamen, de modo tal que una semana más tarde se pueda realizar la sesión en la que el oficialismo espera aprobar tanto la ley laboral, como la reforma de la Ley de Glaciares.

La conformación de las comisiones

Sin los cinco integrantes de Unión por la Patria, fueron confirmados en Trabajo y Previsión Social Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero por La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider por la Unión Cívica Radical; Martín Goërling Lara por el Pro; Sonia Rojas Decut por el Frente de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola de Unidad Federal; y Flavia Royón de Primero los Salteños.

En Presupuesto y Hacienda, el esquema es similar: el interbloque que preside José Mayans tiene cinco vocalías, pero no presentó los nombres aún. Luego, están Ezequiel Atauche, Agustín Monteverde, Patricia Bullrich, Bruno Olivera Lucero y Bartolomé Abdala por el oficialismo; Flavio Fama, Mariana Juri y Silvana Schneider por la UCR; Andrea Cristina por el Pro; Alejandro Vigo por Unidad Federal; Edith Terenzi por Despierta Chubut; y Beatriz Ávila por Independencia.

Respecto a la conformación de Minería, Energía y Combustibles, La Libertad Avanza designó a Pablo Cervi -con chances de ser el presidente-, Bruno Olivera Lucero, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Agustín Coto y Patricia Bullrich; el radicalismo, a Flavio Fama, Mariana Juri y Eduardo Galaretto; el Pro a Andrea Cristina; y también la salteña Royón, el santacruceño José María Carambia y la neuquina Julieta Corroza. Los seis vocales de UP siguen vacantes.

Otra que fue conformada, pero no convocada es la Comisión de Justicia y Asuntos Penales: Por La Libertad Avanza fueron nominados a integrarla Juan Carlos Pagotto, Belén Montes de Oca, Gonzalo Guzmán Coraita, Patricia Bullrich y Luis Juez; por el radicalismo Carolina Losada, Maximiliano Abad y Eduardo Vischi; Victoria Huala del Pro; la tucumana Beatriz Ávila; el misionero Carlos Arce; y Carlos “Camau” Espínola. Unión por la Patria tampoco envío los nombres.

Por último, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá a los oficialistas Ezequiel Atauche, Carmen Álvarez Rivero, Vilma Bedia, Romina Almeida y Bartolomé Abdala; a los radicales Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela y Daniel Kroneberger; la chubutense Edith Terenzi; la santacruceña Natalia Gadano; y la misionera Sonia Rojas Decut. Al igual que en las otras tres comisiones, el peronismo no presentó sus cinco vocales.

