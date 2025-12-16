El viaje confirma la intención del presidente electo de Chile de fortalecer el vínculo bilateral con Buenos Aires.

Tras haber su aplastante victoria en el balotaje presidencial en Chile, el presidente electo José Antonio Kast realizará una visita a la Argentina, donde este martes mantendrá un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada.

El viaje confirma la intención del nuevo mandatario de fortalecer el vínculo bilateral con Buenos Aires desde el inicio de su gestión, en una de las principales señales políticas que dejó la elección en el país trasandino.

Según confirmaron fuentes oficiales, Kast llegará al país luego de reunirse con el actual presidente chileno, el comunista Gabriel Boric, en el marco del proceso de transición institucional. Tras ese encuentro, emprenderá su primer viaje al exterior como presidente electo, con destino a la Argentina.

La reunión con Milei está prevista para el mediodía y se da en un contexto de fuerte afinidad ideológica explícita entre ambos dirigentes. Si bien durante la campaña electoral el presidente argentino evitó pronunciarse de manera formal a favor del candidato chileno, sí expresó elogios personales y celebró abiertamente su triunfo una vez conocidos los resultados.

A través de su cuenta en la red social X, Milei escribió: “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”.

Desde el entorno de Kast, la sintonía fue rápidamente correspondida. Apenas se confirmaron los resultados del balotaje, el presidente electo chileno cerró su mensaje con una consigna habitual del mandatario argentino: “Viva la libertad, carajo”.

Además, anticipó públicamente que uno de sus objetivos será “aceitar el vínculo” entre Chile y la República Argentina, una relación que, si bien se mantuvo estable en términos institucionales durante los últimos años, no tuvo un alineamiento político explícito.

La elección de Chile

La elección en Chile estuvo marcada por una alta participación ciudadana. Más de 15,7 millones de personas concurrieron a votar en el marco del sistema de sufragio obligatorio, en una elección que marcó un giro hacia la derecha tras casi dos décadas de predominio de gobiernos de orientación de izquierda. La victoria de Kast, con casi el 60% de los votos frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, consolidó ese cambio de rumbo.

En la Casa Rosada el resultado fue celebrado como parte de un reordenamiento político regional. Funcionarios del entorno presidencial destacan, además del triunfo en Chile, la situación política en Perú bajo la presidencia de José Jeri, la reciente asunción de Rodrigo Paz en Bolivia, que puso fin a la hegemonía del MAS, y la buena relación con el presidente paraguayo Santiago Peña.

En ese contexto, en Balcarce 50 consideran que Milei se convertirá en “el líder natural” de una alianza ideológica regional, sin estructura formal, pero con capacidad de coordinación política.

Esa lectura quedó reflejada en un posteo del presidente argentino en Instagram, donde afirmó: “La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”, acompañado por un mapa regional que marcaba en azul a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina, mientras que Brasil, Colombia y Venezuela aparecían en rojo.

Durante su primer discurso tras la victoria, Kast delineó algunas de las prioridades que marcarán su futura gestión. Anunció un endurecimiento de la política de seguridad, puso especial énfasis en la deportación de más de 300 mil inmigrantes ilegales, expresó su intención de avanzar con el cierre de la frontera norte y prometió impulsar a la economía chilena.



