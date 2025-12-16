El Presidente destacó ante una multitud en Nueva Córdoba el cumplimiento de sus promesas y el fin del modelo kirchnerista.

Javier Milei regresó este viernes a la provincia de Córdoba para inaugurar oficialmente su recorrido nacional denominado el Tour de la Gratitud. El mandatario eligió este distrito productivo como primer destino para agradecer el respaldo clave en las elecciones legislativas de octubre. La visita presidencial comenzó tras su aterrizaje pasadas las 17 horas en el aeropuerto local y su paso por el hotel Quinto Centenario.

La caravana libertaria recorrió las calles de Nueva Córdoba donde el Presidente se dirigió a la militancia presente con un megáfono en la mano. El Jefe de Estado arribó a la zona del Paseo del Buen Pastor pasadas las 19 horas acompañado por su hermana y Secretaria General Karina. Los diputados nacionales Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca escoltaron al líder del ejecutivo durante el trayecto a bordo de la camioneta oficial.

Durante su alocución ante los vecinos Milei aseguró con firmeza que su gestión es la primera en la historia que cumplió las promesas de campaña. El economista liberal valoró el esfuerzo de la sociedad para sostener el rumbo económico trazado y ratificado contundentemente en las urnas. También destacó que los logros de su administración son fruto de la convicción de no ceder ante las presiones de la vieja política tradicional.

Un bastión clave contra el populismo

El Presidente recordó su última visita y agradeció a los cordobeses por haber acompañado su pedido de terminar con la larga noche del comunismo. Milei calificó a la provincia mediterránea como un baluarte fundamental en la batalla cultural y política que permitió consolidar el cambio. Ante los cánticos de los seguidores contra el kirchnerismo el mandatario afirmó que los intentos de desestabilizar el modelo económico fracasaron.

El líder de La Libertad Avanza destacó que gracias a los argentinos de bien se logró dar un cachetazo democrático en las urnas a la oposición. La victoria en los comicios legislativos de octubre fue interpretada por el oficialismo como una validación absoluta del programa de gobierno. El jefe de Estado subrayó que a pesar de haber torpedeado las bases del modelo la voluntad popular se impuso para defender la libertad económica.

El diputado Gabriel Bornoroni manifestó su satisfacción por la decisión presidencial de iniciar la caminata en esta provincia tan significativa. El legislador aseguró que Milei busca estar entre la gente como uno más para llevar adelante la transformación que la ciudadanía estaba esperando. La jornada culminó reafirmando el vínculo inquebrantable entre el gobierno libertario y el electorado cordobés que impulsó la victoria nacional.

