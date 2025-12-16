El objetivo es mantener una opción de centro rumbo a 20

En un escenario político desafiante tras la victoria de Javier Milei, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha iniciado un proceso para revitalizar el espacio de Provincias Unidas. Con el objetivo de consolidar una opción de centro y evitar que dirigentes se desplacen hacia La Libertad Avanza (LLA), Pullaro ha propuesto un esquema de gestión que busca ofrecer una alternativa viable a la polarización actual.

Pullaro fue claro al afirmar que “tenemos que mostrar gestión, que con una mirada distinta se puede gobernar bien”. Su estrategia se enfoca en crear una referencia en el interior del país, donde se pueda demostrar que es posible mantener una voz moderada sin caer en la grieta política. Esto implica una coordinación efectiva entre los diferentes bloques y la búsqueda de uniformidad en el debate legislativo sobre proyectos clave, como la reforma laboral.

La reciente derrota de Provincias Unidas en las elecciones impactó las ambiciones de Juan Schiaretti, quien había buscado un liderazgo en este espacio. Sin embargo, Pullaro, respaldado por figuras importantes del radicalismo como Martín Lousteau y Gustavo Valdés, ha tomado la iniciativa para ocupar el vacío que ha dejado esta situación, buscando aumentar la influencia del radicalismo en el bloque.



Para lograrlo, Pullaro ha designado a Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto, como nuevo jefe del radicalismo. Chiarella, con apenas 36 años, representa una candidatura fresca y alineada con la visión de Pullaro, que busca dotar de “sentido común” a la política. “No todo es ideológico, sino que hay que dotar de sentido común el debate político”, afirmó Chiarella en declaraciones recientes.

La estrategia de Pullaro también incluye la necesidad de abordar temas sensibles como la seguridad, donde la UCR busca contrarrestar el discurso hegemónico que lidera Patricia Bullrich. Dirigentes del partido destacan que es vital presentar resultados concretos en áreas críticas, como la reducción de la violencia vinculada al narcotráfico, para cimentar su posición como una opción válida y diferenciada.

Finalmente, Pullaro enfatiza que su objetivo no es romper con otros partidos, sino construir una alternativa de centro que pueda desempeñar un papel significativo en un posible balotaje en 2027. En este contexto, la figura de Gisela Scaglia, actual diputada nacional y presidenta de Pro en Santa Fe, se vuelve crucial, ya que representa la voz de Provincias Unidas mientras se navega por una estructura política fragmentada. La interacción con los diferentes sectores políticos será clave para evitar fracturas y fortalecer una propuesta conjunta frente a las próximas elecciones.

