La Libertad Avanza va a elevar este martes el pedido de sesión extraordinaria. Habrá una reunión informativa y un plenario para avanzar con las firmas de los despachos.

Luego de haber constituido las comisiones de Legislación Penal, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a tres reuniones este martes con el objetivo de avanzar con los dictámenes del proyecto de ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Meramente informativa, la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, se reunirá a las 10 para dar comienzo a un debate exprés del proyecto de ley de Inocencia Fiscal. La intención del oficialismo es volver a reunirse a las 15 en un plenario junto a Presupuesto y Hacienda para dictaminar la iniciativa y llevarla al recinto de la Cámara de Diputados el día siguiente.

La iniciativa ingresó el pasado 5 de junio por Mesa de Entradas de la Cámara baja y establece modificaciones al Régimen Penal Tributario: el primer cambio que introduce es la de elevar el monto considerado “evasión fiscal” de 1.5 a 100 millones de pesos. También propone reformas al Código Civil y Comercial de la Nación y a la Ley 11.683 de Procedimientos Fiscales.

Al mediodía, la sala del 2° piso del Anexo C del Palacio Legislativo estará ocupada por los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que este lunes ratificó a Bertie Benegas Lynch en la presidencia. El temario se compone por el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 y por el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

La Libertad Avanza cuenta con 20 vocales propios dentro de Presupuesto y Hacienda, y también están los porteños del Pro Daiana Fernández Molero y Fernando de Andreis; el mendocino Lisandro Nieri; la sanjuanina Nancy Picón Martínez; el catamarqueño Sebastián Nóblega; la tucumana Elia Fernández; y el misionero Oscar Herrera Aguad, que serán quienes van a firmar el despacho de mayoría.

Por su parte, Unión por la Patria adelantó que volverá a presentar un dictamen de minoría que va a ser firmado por sus 18 vocales; y Provincias Unidas, que debe presentar a sus 3 representantes, también va a emitir un despacho diferente al del oficialismo.

Al caer la tarde, Gabriel Bornoroni, jefe de bloque oficialista, y otros legisladores libertarios y aliados elevaron este martes la petición formal ante Martín Menem para llevar a cabo una sesión extraordinaria este miércoles a las 14 con el objetivo de dar media sanción al Presupuesto 2026, a Inocencia Fiscal y al Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

