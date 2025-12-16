El Ejecutivo lanzará una licitación para concesionar Tecnópolis y avanzar hacia un modelo autosustentable sin financiamiento estatal.

El Gobierno Nacional anunció que lanzará a partir de este lunes una licitación para avanzar con la concesión de Tecnópolis. El objetivo es que el predio pase a funcionar bajo un esquema de inversión privada y deje de requerir financiamiento del Estado.

La medida fue confirmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien remarcó que “el predio nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”.

El proceso no implica la venta del activo, sino la cesión de su explotación a un operador privado por un período determinado y bajo condiciones contractuales previamente establecidas. En un esquema como este, el Estado mantiene la propiedad del predio y define las reglas de funcionamiento, al tiempo que el concesionario asume la gestión y las inversiones necesarias.

Un modelo utilizado en infraestructura y espacios públicos

La concesión es un mecanismo ampliamente utilizado en distintos ámbitos, como autopistas, aeropuertos, terminales de transporte y espacios públicos. El Estado conserva el dominio del bien pero delega su administración para garantizar eficiencia operativa y sustentabilidad económica. Una vez finalizado el plazo acordado, el activo retorna a la órbita estatal.

En el caso de Tecnópolis, la decisión apunta aterminar con un esquema históricamente deficitario, y reconvertir el predio en un espacio capaz de sostenerse sin aportes del Tesoro. Una medida alineada con la política general del Gobierno de reducir los gastos ineficientes que afrontaban los argentinos.

Origen y evolución del predio

Tecnópolis fue concebido en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, como una muestra vinculada a la conmemoración del Bicentenario. Tras una postergación inicial, abrió sus puertas en julio de 2011 en Villa Martelli, sobre terrenos pertenecientes al Estado nacional.

Durante sus primeros años, funcionó como un espacio de acceso gratuito con exposiciones interactivas, pabellones temáticos y espectáculos culturales. Sin embargo, su gestión quedó siempre bajo financiamiento estatal. Lo cual derivó en cuestionamientos recurrentes sobre su falta de sustentabilidad económica y el uso político del espacio.

Con el paso del tiempo, el predio atravesó cambios de enfoque, períodos de baja actividad y cierres parciales, incluyendo interrupciones durante la pandemia. En distintas etapas se evaluaron alternativas para modificar su esquema de funcionamiento, aunque sin cambios estructurales.

El giro bajo la gestión Milei

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, Tecnópolis quedó alcanzada por la revisión integral del rol del Estado en actividades culturales. El predio pasó a depender de la Secretaría de Cultura. Además, fue sometido a un fuerte ajuste presupuestario, con revisión de contratos, programas y estructura administrativa.

A lo largo de 2024, el Ejecutivo adelantó su intención de avanzar hacia un modelo autosustentable. En este contexto, evaluó distintas alternativas como la concesión total o parcial, la realización de eventos pagos y la incorporación de inversión privada. Finalmente, el Gobierno optó por el esquema de concesión.

Funcionarios del Ejecutivo señalaron que, bajo el formato anterior, el parque resultaba deficitario y que el Estado no debía sostener emprendimientos de ese tipo. Con el alquiler de distintas áreas del predio a privados, estiman una recaudación anual cercana a los $1.400 millones.

Actualmente, el parque se encuentra bajo la conducción de Juan Manuel Aranda, magíster en políticas públicas designado en septiembre de 2024 por Sandra Petovello. La licitación marcará un punto de inflexión en la gestión de Tecnópolis. El predio alineará su rumbo con el del Gobierno de promover eficiencia, inversión privada y orden fiscal.

Derechadiario.com