Gregorio Dalbon dialogó con Crónica y desestimó la denuncia formulada por Patricia Bullrich. “No hay pruebas que los vinculen a un acto de corrupción”, consideró.

Gregorio Dalbon, el abogado que representa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), manifestó que “no hay una sola prueba que pueda vincular a (Claudio) Tapia o a (Pablo) Toviggino en un acto de corrupción”. al desestimar la nueva denuncia formulada por la senadora nacional por La Libertad Avanza Patricia Bullrich.

Durante una entrevista exclusiva con Crónica, el letrado habló sobre la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la empresa Sur Finanzas, la financiera que estaría vinculada a Tapia.

El letrado sostuvo la inocencia del titular de la AFA y del tesorero de la entidad al tiempo que atribuyó la causa a “una campaña de difamación” de Patricia Bullrich, a quien calificó como “burra” por las acusaciones.

“Lo que hace Bullrich es empezar su campaña para el 2027”, cuestionó en referencia a la denuncia de la ex ministra de Seguridad por corrupción ante el Comité de Ética de la Conmebol. “Detrás de todo esto está la privatización del futbol”, aseguró.

Asimismo, planteó que “el poder más corrupto de Argentina, hoy en día, es la Justicia”.

Mientras tanto, avanza la investigación por la causa Sur Finanzas. En las últimas horas, la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, se negó a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

La mujer está detenida acusada del delito de encubrimiento agravado por ocultar y destruir pruebas, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que tiene como principal investigado al empresario Ariel Vallejo.

Cronica.com