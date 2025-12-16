Estará integrado por 22 integrantes y buscará consolidarse como tercera fuerza opositora en el Congreso.

En un movimiento que revitaliza la histórica alianza opositora, la UCR y un sector del Pro han conformado un mini-interbloque en la Cámara de Diputados, sumando un total de 22 legisladores. Este grupo busca consolidarse como la tercera fuerza en el recinto, compitiendo directamente con el interbloque Provincias Unidas en comisiones clave como Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Esta reconfiguración se produce en el marco de la jura de nuevos diputados el pasado 3 de diciembre, marcada por un empate en la definición de la tercera vicepresidencia.

Liderado por Mauricio Macri, este nuevo interbloque está dirigido por Cristian Ritondo del Pro y cuenta con la participación de antiguos libertarios y un diputado de Santa Cruz que se separó de Provincias Unidas. Se trata de una estrategia que busca contrarrestar la pérdida de aliados hacia La Libertad Avanza (LLA) y otros espacios políticos, reflejando las tensiones actuales tanto en el oficialismo como en la oposición.

El interbloque de la UCR está compuesto por seis diputados, presidido por Pamela Verasay de Mendoza. Los miembros son: Guillermo César Agüero (Chaco), Gerardo Cipolini (Chaco), Diógenes Ignacio González (Corrientes), Lisandro Nieri (Mendoza) y Darío Schneider (Entre Ríos). Este grupo representa un sector del radicalismo que se alinea con gobernadores como Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, aunque se ha visto un quiebre con la salida de Karina Banfi para formar su propio monobloque “Adelante Buenos Aires”.



El bloque del Pro, que cuenta con 12 diputados y también está presidido por Cristian Ritondo, busca consolidar su influencia sin alinearse con figuras como Patricia Bullrich, quien ha captado legisladores hacia otros espacios. Los miembros del PRO en este nuevo grupo son: Martín Ardohain (La Pampa), Emmanuel Bianchetti (Misiones), Fernando De Andreis (Ciudad de Buenos Aires) y más, todos comprometidos con una oposición firme al oficialismo.

Para alcanzar las 22 bancas, el mini-interbloque también incluye a otros aliados menores, como dos diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y un exlibertario que se distanció de La Libertad Avanza (LLA). Esta coalición amplía su base, posicionándose como un arbitro clave en un Congreso que se encuentra altamente fragmentado, donde La Libertad Avanza es la primera minoría con 95 bancas, seguida por Unión por la Patria con 99.

La recreación de Juntos por el Cambio en este formato mini representa un intento de la oposición tradicional por reorganizarse frente al avance de la coalición libertaria. Sin embargo, la nueva configuración también evidencia las divisiones internas que persisten en ambos partidos, lo que podría complicar sus esfuerzos por una colaboración más efectiva en la Cámara de Diputados.

