En el juicio Cuadernos, López afirmó que obedeció órdenes por temor a represalias de la ex presidenta.

Durante una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, volvió a quedar expuesto el entramado de corrupción que funcionó durante los gobiernos kirchneristas. En la lectura de las acusaciones, se repasó la confesión de José López como imputado colaborador, donde explicó por qué durante años evitó dar detalles clave: dijo haber actuado por temor a Cristina Kirchner, a quien definió como una persona “muy vengativa”.

La frase fue utilizada por López para justificar su silencio inicial respecto de los bolsos con casi USD 9 millones que intentó ocultar en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez. Según su declaración, estaba convencido de que el dinero pertenecía a la ex presidenta y que las órdenes que recibía, a través de Fabián Gutiérrez, provenían directamente de ella.

El testimonio se dio en el marco del juicio que investiga la cartelización de la obra pública vial, un esquema que, de acuerdo a la acusación, funcionó durante años con la participación de funcionarios y empresarios. López detalló que un grupo de empresas acordaba previamente quién se quedaba con cada obra, enviaba el listado a Vialidad Nacional y allí se “ajustaban los valores”, incorporando las coimas. Los retornos ilegales oscilaban entre el 3% y el 20% del monto del contrato, según el tipo de obra y los anticipos financieros.

El ex secretario de Obras Públicas explicó que fue Fabián Gutiérrez, hombre de extrema confianza de Néstor y Cristina Kirchner, quien lo contactó días antes del episodio del convento. Le indicó que debía cambiar de lugar una suma importante de dinero y, poco después, tres personas le entregaron los bolsos. López relató que estaba nervioso, que le ordenaron deshacerse de sus teléfonos y que, finalmente, cargó el dinero y se dirigió al convento, en un episodio que luego se haría público.

Al profundizar sobre los motivos de su temor, López sostuvo que no le tenía miedo a Gutiérrez, sino al poder que éste representaba. Señaló que conocía desde hacía años el modo de actuar de Cristina Kirchner y que temía por su vida y la de su familia si desobedecía. En ese contexto, afirmó que dio por hecho que la plata era de la ex presidenta y que por eso cumplió las instrucciones recibidas.

La confesión también incluyó referencias a entregas anteriores de dinero, incluso en el departamento de Cristina Kirchner, y al funcionamiento del sistema de recaudación durante las campañas electorales. Según López, el esquema se mantuvo hasta la muerte de Néstor Kirchner y luego fue retomado por orden de Julio De Vido para la campaña de 2011.

El testimonio vuelve a ubicar a Cristina Kirchner en el centro de la causa Cuadernos, no solo como beneficiaria del sistema, sino como la figura cuya autoridad y temor permitieron sostener durante años uno de los mayores esquemas de corrupción de la historia argentina.

