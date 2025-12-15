Vestían ropa de Edenor y tenían en su poder herramientas que indicaban una posible planificación para cometer robos.

Un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Patrulla Municipal de San Isidro permitió detener a cinco hombres que se desplazaban en una camioneta sin patente y vestían indumentaria de la empresa Edenor.

Tres de los sospechosos son inmigrantes chilenos, quienes ya recibieron órdenes de deportación del país por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, gracias a la reforma migratoria del Gobierno de Javier Milei. El caso ocurrió el martes en la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro.

La intervención policial comenzó cuando agentes que realizaban tareas encubiertas detectaron una Fiat Qubo gris que llamó su atención por la forma en que circulaba por la colectora de la autopista Panamericana, a la altura de la avenida Hipólito Yrigoyen. Al interceptar el vehículo, los uniformados descubrieron que sus cinco ocupantes vestían ropa de Edenor y tenían en su poder herramientas que, para los investigadores, indicaban una posible planificación para cometer robos.

Entre los elementos hallados había destornilladores, barretas, cascos y ropa de trabajo con el logo de la empresa eléctrica, guantes, cinco teléfonos celulares, gorras, cinta de embalar y un disco de corte de amoladora. Según la hipótesis inicial, los detenidos podrían haber intentado utilizar la indumentaria de Edenor para ingresar sin generar sospechas a viviendas de la zona. La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” mientras avanza la investigación judicial.

Los detenidos fueron identificados como Anthony Isaias Lagos Andia (19), Camilo Antonio Reyes Donoso y Joel Antonio Martínez Encina (33), todos de nacionalidad chilena, además de otros dos ciudadanos de origen argentino. La revisión migratoria reveló que Lagos Andia no tenía registro de ingreso legal al país; Reyes Donoso había entrado menos de un mes atrás como “turista”; y Martínez Encina residía en Argentina desde 2019, pero con su permiso vencido.

Tras el procedimiento, los cinco fueron trasladados a la comisaría 10° de Martínez. En paralelo, la Municipalidad de San Isidro solicitó formalmente a la Dirección Nacional de Migraciones la expulsión de los tres extranjeros, pedido que ya fue aceptado, aunque aún resta la autorización judicial para concretarlo.

Sobre este punto, el intendente Ramón Lanús expresó: “No es la primera vez que detenemos a ciudadanos chilenos que delinquen o están a punto de hacerlo. Migraciones ya dictó las órdenes de expulsión, estamos insistiendo en la Justicia para que autorice la efectivización de las medidas”.

