El Presidente volvió a Córdoba para reencontrarse con sus votantes.

El presidente JavierMilei fue recibido este viernes por una multitud en la ciudad de Córdoba, en el marco del denominado ”Tour de la Gratitud”, una recorrida política destinada a agradecer el respaldo electoral obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, KarinaMilei, el mandatario arribó por la tarde al aeropuerto Ambrosio Taravella y se trasladó luego al hotel Quinto Centenario, ubicado sobre la avenida Duarte Quirós, desde donde encabezó una caminata por el centro de la capital provincial. La actividad había sido convocada por militantes y simpatizantes libertarios como un gesto de agradecimiento al Presidente, pero rápidamente tomó la forma de una demostración masiva de apoyo político.

Desde temprano, cientos de personas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del recorrido previsto, portando banderas argentinas y consignas a favor del Gobierno. La Municipalidad de Córdoba dispuso un operativo especial de tránsito con cortes y desvíos en distintos puntos de la ciudad para garantizar la circulación y la seguridad durante la visita presidencial.

La elección de Córdoba no fue casual. La provincia mediterránea se consolidó como uno de los principales bastiones electorales de Milei, con un respaldo contundente en los comicios de octubre. Ese apoyo fue clave para que La Libertad Avanza se afianzara como la principal fuerza política a nivel nacional, relegando a un peronismo cada vez más fragmentado y sin capacidad de ofrecer una alternativa clara.

La presencia del Presidente en la provincia también tuvo una fuerte carga simbólica: se dio el mismo día en que el Gobierno formalizó el envío al Congreso del proyecto de reforma laboral, una iniciativa orientada a modernizar el mercado de trabajo, reducir la litigiosidad y fomentar la creación de empleo formal. Mientras sectores sindicales y opositores anticipan resistencia, el Ejecutivo apuesta a sostener el respaldo social que lo llevó al poder.

Durante la caminata, Milei saludó a los asistentes, se sacó fotos y recibió muestras de apoyo, en un clima festivo que contrastó con el silencio y la ausencia de movilización de los sectores opositores. Para el oficialismo, la escena funcionó como una señal política clara: el Gobierno mantiene una base social activa y movilizada, incluso en medio de reformas profundas.

El ”Tour de la Gratitud” continuará en otras provincias en las próximas semanas, con el objetivo de reforzar el vínculo directo entre el Presidente y sus votantes. En un escenario político marcado por la reconfiguración del sistema de partidos, Milei apuesta a capitalizar el apoyo popular como principal activo para avanzar con su programa de cambios estructurales.

