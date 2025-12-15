Carlos Bianco se mostró con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray

Durante un homenaje a Manuel Dorrego realizado en el Cementerio de la Recoleta, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se mostraron juntos, en medio de la interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

Ambos dirigentes representan a dos vertientes distintas a la de la conducción de La Cámpora.

En una actividad protocolar, el encuentro coincidió en el marco de la conmemoración del 197º aniversario del fusilamiento del exgobernador, fundador del Partido Federal. Frente al histórico mausoleo declarado Monumento Histórico Nacional, que homenajea su figura y fue construido por Juan Manuel de Rosas, Bianco y Gray coincidieron en destacar la importancia de Dorrego.

“Dorrego, ferviente defensor del federalismo, representa los valores que debemos seguir defendiendo día a día: la justicia social, el compromiso con la soberanía popular y la construcción de un país más justo, igualitario y federal. Recordamos a un patriota ejemplar”, expresó Gray en su cuenta personal de X, donde compartió imágenes del pequeño acto.

El evento contó también con la participación del presidente del Partido Federal, Daniel Madeo, la diputada provincial Liliana Romero, el presidente del Instituto de Estudios Históricos Juan Manuel de Rosas, Gelly Cantilo, y Santiago Ceria, descendiente de Manuel Dorrego.

La presencia de “Carli” Bianco, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador, junto a Gray, adversario declarado de La Cámpora y de la conducción del PJ bonaerense encabezada por Máximo Kirchner, reflejó un punto de contacto entre sectores que compitieron con listas separadas en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, y de las legislativas nacionales del 26 de octubre.

En plena campaña electoral, en octubre, Fernando Gray ratificó sus fuertes desacuerdos con el kirchnerismo y los candidatos que presentó ante el Congreso nacional. “Siempre fui candidato con el peronismo, pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo con la lista de Fuerza Patria porque hay personas que no me representan ahí. Me refiero específicamente, por ejemplo, a (Juan) Grabois, no me representa y, por ejemplo, La Cámpora”. Y remarcó que ambas referencias “no puede ser la voz del peronismo bonaerense”.

Gray fue presidente del PJ bonaerense por un período corto de tiempo, entre 2018 y 2019. En ese entonces, era cercano al kirchnerismo. Luego de ese mandato, en el que había acordado una presidencia rotativa con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, La Cámpora le cerró la posibilidad de renovar en el cargo, pese a que el jefe comunal de Esteban Echeverría reclamó una elección interna en el partido.

