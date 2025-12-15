Es en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso.

El peronismo ya tiene una decisión tomada: presentar su propia versión de los cambios que considera que deberían hacerse en materia de empleo, contrarios a los que propone la Casa Rosada, sumados los justificativos por los que se oponen a la iniciativa oficial.

En el texto, que Fuerza Patria llevará como dictamen de comisión (paso previo al tratamiento en el recinto), se incluirá una serie de puntos que tuvieron colaboración de distintos sectores del Partido Justicialista (PJ) y los gremios, pero que sobre todo cranearon las dos espadas de Cristina Fernández de Kirchner en el rubro laboral: el senador Mariano Recalde y la diputada nacional Vanesa Siley, que es además secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. La expresidenta se involucró en la confección de estos cambios que enunciará su fuerza en medio de las sesiones extraordinarias, que se extenderán al menos hasta el 31 de diciembre.

El texto comienza con un diagnóstico que hace el espacio sobre la situación laboral en la Argentina y comenta que la reforma que propone el Gobierno no colaborará con la creación de empleo, que es lo que sí cree el Presidente.

Además, dice que es el modelo económico lo que impacta de lleno en tener más o menos trabajadores formales y menciona que en la era Milei, de acuerdo a datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se perdieron 19.164 empleadores y 276.624 puestos registrados.

Entonces, el texto plantea que en la Argentina la gente se expone al pluriempleo y que hay dos necesidades (de plata y de tiempo), que derivan en un problema: el desgaste físico y mental de los trabajadores.

Ante esto, el peronismo propone una serie de reformas, que son las siguientes:

El salario mínimo, vital y móvil debe estar por encima de la Canasta Básica.

Paritarias sin cupo ni límite, y sin interferencias del Gobierno.

Dinero como único método de pago del salario.

El proyecto de Milei dice que el salario debe ser satisfecho “en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, y también en especie, habitación o alimento”. Según la legislación vigente, el pago del sueldo en especie, habitación o alimentos puede representar como máximo hasta 20% del monto total.

Reducción de la jornada laboral: el proyecto K postula que pase de 48 horas semanales (ocho diarias), como es ahora, a 42 horas semanales, es decir, siete horas diarias; y que progrese más adelante a una jornada de seis horas por día.

Desconexión: formula que se haga extensiva a todas las actividades la obligación del empleador de no pedirle tareas al trabajador a través de medios digitales cuando ya terminó su turno, como así también que se dote a los empleados del derecho de no contestar.

Creación por ley nacional de una figura similar al Comité Mixto de Seguridad e Higiene Laboral que deberán tener todas las empresas para analizar las condiciones laborales desde el punto de vista de los riesgos psicosociales.

El peronismo considera que esto bajará la siniestralidad y que, por lo tanto, reducirá a las empresas la “prima” de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), el costo que pagan por mes por el seguro obligatorio que cubre accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Licencias parentales: el proyecto busca otorgarles a los padres 90 días, al igual que las madres, cuando tienen hijos. Hoy por ley están contemplados solo dos días de licencia por paternidad. El proyecto K también plantea que esto se deberá abonar a los monotributistas. Fuentes del espacio dicen que, al igual que la licencia por maternidad, la licencia parental de 90 días extendida a padres y monotributistas debería ser abonada por la Anses.

Noticiasurbanas.com