Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal quedarán constituidas este lunes. La Libertad Avanza tiene planeado pasar los despachos a la firma el día siguiente e ir al recinto a mitad de semana.

En el tercer día desde que inició el período de sesiones extraordinarias, fueron convocadas las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La idea primordial de La Libertad Avanza es obtener los dictámenes y llegar al recinto el próximo miércoles 17 de diciembre, a más tardar el jueves 18.

Con el fin de avanzar con el proyecto de ley de Presupuesto 2026, la comisión homónima será constituida este lunes 15 de diciembre a las 17. Bertie Benegas Lynch será ratificado como presidente y se prevé que el martes sea el encuentro donde pasarán a la firma el dictamen de la “ley de leyes” para el ejercicio fiscal del siguiente año.

Una hora antes, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado -formalmente dentro del bloque oficialista- será designada nuevamente presidenta de la Comisión de Legislación Penal el lunes a las 16. El martes, también, se volverán a reunir en plenario junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para pasar a la firma el proyecto de ley de inocencia fiscal.

En el plan inicial de extraordinarias estaba la idea de tratar también el proyecto de ley de “compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, pero aún no fue ingresado por Mesa de Entradas de la Cámara baja. Por lo tanto, la Comisión de Legislación Penal se abocará al “principio de inocencia fiscal”, texto que propone elevar a 100 millones de pesos el monto considerado como evasión dentro del Régimen Penal Tributario (actualmente está fijado en 1.5 millones).

El Gobierno busca tener Presupuesto tras dos años de prórroga

Si bien la oposición, previo emplazamiento, motivó al oficialismo a que dictamine el proyecto de ley de Presupuesto 2026 el pasado 4 de noviembre, el despacho perdió estado parlamentario por no haberse llevado al recinto dentro de los plazos del período ordinario. De todos modos, La Libertad Avanza solo deberá repetir el pase a la firma y la iniciativa estará lista para ser llevada a una sesión extraordinaria.

Así las cosas, el oficialismo logró imponer el dictamen de mayoría con el aval del Pro, el radicalismo. Liga del Interior -varios firmantes hoy están dentro de La Libertad Avanza- Innovación Federal (Misiones y Salta) y Producción y Trabajo (San Juan). En aquella ocasión hubo cuatro despachos: el oficialista, el de Encuentro Federal y los de rechazo del Frente de Izquierda y Unión por la Patria.

La propuesta del Gobierno nacional tiene como premisa el superávit fiscal y la disciplina presupuestaria: propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%; y la inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.

Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028. Así las cosas, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.

El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones. Y el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.

Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.

Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 durante sus dos primeros años a cargo del Poder Ejecutivo. La última vez que la Cámara de Diputados debatió la Ley de Presupuesto en el recinto fue el 26 de octubre del 2022. Es decir, hace más de 1100 días.

Parlamentario.com