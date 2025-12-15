El Gobierno condenó el ataque perpetrado durante una celebración de Janucá y expresó su solidaridad con la comunidad judía.

El Gobierno argentino, encabezado por el Presidente Javier Milei, condenó de manera enérgica el ataque terrorista antisemita ocurrido este domingo en Sídney, Australia. Este se dio durante una celebración del inicio de la festividad judía de Janucá, y dejó al menos 11 personas asesinadas y decenas de heridos.

A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, la República Argentina expresó su más enérgica condena al atentado perpetrado contra civiles inocentes. Particularmente contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar una de las festividades más significativas del calendario hebreo. El texto oficial remarcó que se trató de un acto de violencia motivado por el odio y la intolerancia.

En el documento, fechado el domingo 14 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad la comunidad judía. Asimismo, reafirmó que el antisemitismo constituye una amenaza grave para la convivencia democrática y los valores fundamentales de las sociedades libres.

“Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones”, señaló el texto oficial.

El mensaje del presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei también se pronunció públicamente a través de sus redes sociales, donde calificó el hecho como un “horror”. Además, subrayó el simbolismo del ataque, ocurrido en el inicio de Janucá. En su mensaje, el mandatario destacó el significado de la festividad como la celebración de la victoria de la luz sobre la oscuridad y envió un mensaje de aliento.

La reacción presidencial se inscribe en una línea política sostenida por el Gobierno nacional, que ha manifestado de forma consistente su respaldo a la libertad religiosa.

Un ataque terrorista durante una celebración religiosa

El atentado tuvo lugar en Bondi Beach, uno de los destinos turísticos más concurridos de Sídney, mientras familias judías se encontraban reunidas para celebrar el inicio de Janucá. Según confirmaron las autoridades locales, al menos dos atacantes armados participaron del ataque, que fue rápidamente calificado como un “incidente terrorista” por la Policía del Estado de Nueva Gales del Sur.

Las fuerzas de seguridad abatieron a uno de los agresores en el lugar y detuvieron al segundo tras una rápida intervención. Mientras tanto, los servicios de emergencia asistían a las víctimas y trasladaban a los heridos a distintos hospitales de la ciudad. El saldo inicial fue de al menos 11 personas fallecidas y decenas de heridos.

Una postura firme contra el terrorismo y el antisemitismo

En su comunicado oficial, la Cancillería argentina reiteró la condena absoluta a toda forma de terrorismo, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia. Al mismo tiempo, se renovó el compromiso del país con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el extremismo violento.

La posición del Gobierno de Javier Milei vuelve a dejar en claro un alineamiento firme con los valores de las democracias occidentales. La defensa de la vida y el respeto irrestricto a la libertad de culto son innegociables para un gobierno liberal.

Frente a la violencia terrorista, la Argentina reafirma que no existe justificación posible para el odio religioso ni para los ataques contra civiles inocentes.

