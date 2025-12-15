Remarcó además el trabajo del Consejo de Mayo y el liderazgo del presidente Javier Milei en la agenda de reformas estructurales.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó un fuerte respaldo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y aseguró que la iniciativa “tiene una alta probabilidad de ser aprobada” debido al consenso que existe sobre la necesidad de modernizar un sistema que, según afirmó, quedó obsoleto y limita la creación de empleo formal en la Argentina.

Cornejo planteó que el marco normativo actual “es profundamente antiobrero”, ya que su desactualización impide que las empresas generen nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, sostuvo que la reforma planteada por el Poder Ejecutivo se alinea con los estándares modernos que aplican los países con mayores tasas de empleo y desarrollo.

El rol del Consejo de Mayo y el respaldo a la agenda de reformas

El mandatario provincial destacó la tarea del Consejo de Mayo, convocado por el Gobierno nacional para debatir modificaciones estructurales en áreas clave, incluida la legislación laboral. Según indicó, el proceso permitió la redacción de proyectos de ley sólidos y la identificación de consensos entre la mayoría de las provincias participantes.

Cornejo remarcó especialmente la conducción política del presidente Milei, a quien atribuyó la capacidad de impulsar discusiones profundas y necesarias que otros gobiernos evitaron durante años. Para el gobernador, la reforma laboral es un paso imprescindible dentro del programa de transformación que busca sacar al país del estancamiento.

La postura de los gremios y el debate interno

Respecto a la posición de la CGT, Cornejo señaló que existe una diferencia entre los discursos públicos y las conversaciones privadas. Aseguró que muchos dirigentes sindicales comprenden la necesidad de actualizar la normativa, incluso si públicamente mantienen una postura más rígida para no quedar ligados a intereses contrarios a su base representada.

El gobernador explicó que tanto la CGT, con los aportes de Gerardo Martínez, como la UIA, con intervenciones de Martín Rapallini, participaron con propuestas que enriquecen el proyecto. Sin embargo, subrayó que la iniciativa del Poder Ejecutivo es la que mejor resume la visión de futuro que necesita el país.

Empleo formal y crecimiento: por qué la reforma es indispensable

Cornejo reiteró que la Argentina lleva más de una década con niveles de empleo formal prácticamente estancados, un indicador que evidencia las rigideces y trabas del esquema actual. Sostuvo que modernizar la legislación, dinamizar la contratación y reducir litigios innecesarios es clave para atraer inversiones, fomentar la competencia y generar nuevas oportunidades laborales.

El gobernador cerró destacando que las reformas promovidas por el presidente Milei están orientadas a reconstruir un mercado laboral más flexible, competitivo y favorable para el crecimiento económico de largo plazo.}

