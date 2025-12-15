Jalil afirmó que la puesta en marcha de Bajo de la Alumbrera generará más empleo, inversión y dinamismo económico para Catamarca.

La reactivación anunciada por Glencore marca el regreso de la producción de cobre en una de las minas más relevantes de Argentina. El gobernador Raúl Jalil celebró la noticia y subrayó que la decisión está directamente vinculada a las condiciones favorables generadas por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

“Este reinicio significa más trabajo y desarrollo para todos los catamarqueños”, afirmó el mandatario, quien destacó que la provincia vuelve a ocupar un rol central en el mapa minero nacional e internacional.

El RIGI como motor para atraer inversiones y destrabar proyectos

Jalil aseguró que políticas como el RIGI permiten que proyectos de esta escala avancen tras años de estancamiento. El régimen ofrece previsibilidad tributaria, estabilidad de largo plazo y un marco competitivo para inversiones estratégicas, factores clave para que Glencore decidiera retomar las operaciones en Alumbrera después de más de seis años bajo Cuidado y Mantenimiento.

La compañía vinculó la reactivación a un escenario más favorable para la industria: mejores condiciones fiscales, un incremento sostenido en los precios del cobre y el oro, y proyecciones optimistas para ambos mercados.

Estado de la infraestructura y perspectivas de producción

Durante el período de mantenimiento, la planta concentradora y sus instalaciones fueron sometidas a un programa estructurado que incluyó renovación de equipamiento y cumplimiento de compromisos ambientales. Esto permitió que el reinicio se proyecte con mayor eficiencia y menor riesgo operativo.

Una vez en plena marcha, la empresa prevé que Alumbrera produzca:

75.000 toneladas de cobre,

317.000 onzas de oro,

1.000 toneladas de molibdeno,

en un plan de funcionamiento de cuatro años.

Un avance estratégico que potencia el proyecto MARA

Para Glencore, el retorno de Alumbrera representa un paso decisivo para MARA, la iniciativa que integra el yacimiento Agua Rica con la infraestructura existente. Según Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, el reinicio reduce riesgos técnicos, optimiza la logística y permite reentrenar a la fuerza laboral antes de la extracción del primer mineral de Agua Rica.

El ejecutivo remarcó que tanto MARA como El Pachón ya solicitaron su adhesión al RIGI y que ambos proyectos pueden posicionar a la Argentina entre los principales productores de cobre a escala global.

Catamarca se consolida como polo minero nacional

Jalil y Glencore coincidieron en que la vuelta de Alumbrera no solo impulsa empleo y actividad económica local, sino que fortalece el papel de Catamarca en el desarrollo minero del país.

El nuevo escenario regulatorio y la reactivación de grandes proyectos abren una etapa de expansión que podría colocar a Argentina entre los actores más competitivos del mercado internacional del cobre.

