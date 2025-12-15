El juez Vaca Narvaja falló a favor de la Lista Celeste y Blanca contra las trabas de la Junta Electoral oficialista.

La disputa en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Carlos Paz sumó un capítulo clave tras la orden del juez Miguel Vaca Narvaja. El magistrado federal ordenó permitir la participación de la Lista Celeste y Blanca en los comicios previstos para el próximo 12 de diciembre. La medida judicial dejó sin efecto las restricciones impuestas por la Junta Electoral que impedían la presentación del espacio de Altamirano.

La intervención del magistrado se produjo tras una serie de controversias que constituyeron trabas reiteradas para obstaculizar a la lista. Una de ellas estuvo vinculada a la impugnación de un integrante de la lista opositora, a quien la Junta objetó por una licencia sin sueldo. Bajo ese argumento burocrático el órgano sostuvo que el afiliado no formaba parte activamente del municipio y ya no podía integrar la nómina.

Altamirano solicitó reemplazar a ese candidato como permite la norma pero la Junta Electoral rechazó el pedido manteniendo la impugnación. Esta decisión arbitraria dejó fuera de competencia a toda la lista y motivó la presentación ante la Justicia Provincial y también Federal. La maniobra derivó finalmente en el fallo emitido por Vaca Narvaja para garantizar la transparencia en el proceso electoral de la entidad.

Fallo judicial contra las trabas a la libertad sindical

En su resolución el juez advirtió que estaban comprometidos derechos esenciales vinculados a la libertad sindical y la participación política. El magistrado destacó la necesidad de resguardar la participación democrática y la igualdad de condiciones en la contienda electoral local. Por ese motivo ordenó habilitar plenamente la participación de la Lista Celeste y Blanca y dejar sin efecto cualquier impedimento anterior.

Con la sentencia firme Altamirano podrá competir frente a la lista oficialista encabezada por Sergio Nievas que conduce el gremio hace años. Nievas conduce el Sindicato desde hace cuatro años y cuenta con el respaldo político del intendente de la ciudad Esteban Avilés actualmente. El opositor José Altamirano por su parte ocupó el cargo de secretario general entre los años 2013 y 2021 buscando ahora recuperar el lugar.

Las elecciones sindicales se desarrollarán finalmente el viernes 12 de diciembre entre las 8 y las 15 horas según el cronograma establecido. Habrá 6 mesas habilitadas en Villa Carlos Paz y también se podrá votar en las localidades vecinas de San Roque y San Antonio de Arredondo. Los afiliados también podrán emitir su sufragio en Villa Río Icho Cruz cerrando así el circuito de votación para estas elecciones gremiales.

