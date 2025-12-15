Presti juró con uniforme en el Salón Blanco, marcando un cambio de era en la conducción del Ministerio de Defensa.

El teniente general Carlos Alberto Presti asumió al frente del Ministerio de Defensa con una señal que el oficialismo considera clave: ingresó al Salón Blanco con su uniforme militar. El gesto, descrito internamente como “simbólico pero contundente”, anticipa la dirección doctrinaria que tomará el área bajo su conducción y marca un contraste nítido con la lógica del kirchnerismo, que había desplazado a militares de carrera de numerosos puestos operativos.

La decisión consolida un giro profundo: devolver a profesionales formados en las Fuerzas Armadas roles estratégicos en una cartera históricamente sensible para la relación entre civiles y uniformados.

Un gabinete mixto: continuidad política y recuperación de cuadros militares

El equipo que acompañará a Presti combina técnicos, oficiales retirados y militares en actividad. Se preserva el entramado político-administrativo impulsado por Luis Petri desde diciembre de 2023, pero se incorporan figuras con trayectoria militar para reforzar la profesionalización del ministerio.

El puesto más relevante, la Secretaría de Estrategias y Asuntos Militares, quedará en manos del general de división Jorge Alberto Puebla, experto en planificación y principal articulador entre Azopardo y los Estados Mayores de las tres fuerzas.

En Asuntos Internacionales asumirá el teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella, apartado durante los gobiernos kirchneristas. Su regreso responde a la voluntad del Gobierno de reincorporar cuadros depurados en etapas anteriores y fortalecer la agenda exterior de Defensa, especialmente en cooperación militar con Estados Unidos e Israel.

Reordenamiento institucional y prioridades inmediatas

Uno de los primeros desafíos será la intervención y reorganización del IOSFA, una institución golpeada por déficits estructurales y reclamos persistentes. El organismo quedará en manos de un civil con experiencia empresarial, cuyo nombre será oficializado en los próximos días.

En la Agencia Logística de la Defensa asumirá el general de brigada Carlos Horacio Martín, especialista en adquisiciones y considerado clave para los planes de modernización que el Gobierno prevé financiar este año.

También continuará Guillermo Madero como jefe de Gabinete de Asesores, garantizando continuidad en áreas de respuesta ante emergencias, mientras que Mario Katzenell seguirá al frente de Investigación y Producción para la Defensa. En Administración asumirá el coronel Ariel Andrés Mira Peña, pieza central en la planificación presupuestaria.

Cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas

El arribo de Presti coincide con un reordenamiento profundo en las jefaturas militares. La Armada recupera el mando del Estado Mayor Conjunto tras tres décadas, con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como nuevo jefe. Lo acompañará el general de brigada Sergio Jurczyszyn como subjefe. El brigadier general Xavier Isaac pasó a retiro.

En el Ejército, el nuevo jefe será el general Oscar Santiago Zarich, mientras que en la Armada asumirá el vicealmirante Juan Carlos Romay, tras múltiples retiros altos. La Fuerza Aérea ratificó al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, figura clave en la incorporación de los F-16 recientemente llegados.

Un modelo de gestión con disciplina y eficiencia como eje

La llegada de Presti consolida la apuesta del Gobierno por un Ministerio de Defensa austero, ordenado y con fuerte profesionalización militar. El objetivo: traducir esta nueva arquitectura en mejoras operativas concretas tras décadas de interrupciones, déficit logístico y conducción politizada.

Derechadiario.com