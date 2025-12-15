Rafecas ordenó allanar y tasar una mansión en Villa Rosa, Pilar, denunciada por presunto lavado y testaferros.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este viernes el allanamiento de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar. Esta fue denunciada como presunta propiedad de supuestos testaferros del Presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El procedimiento comenzó a primera hora de esta mañana y el foco del operativo está puesto en relevar y tasar integralmente el predio. Que se conforma de una finca señalada por su nivel de lujo y sus instalaciones.

Según informaron fuentes judiciales, en el lugar trabajan seis peritos designados específicamente para la tasación. Tres de ellos pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia y otros tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Además, se dispuso filmar la totalidad del predio y tomar fotografías, con el objetivo de documentar cada sector y asegurar un registro exhaustivo de lo encontrado. Dentro de la propiedad se encontraron más de 50 vehículos y otros bienes suntuarios que también serán tasados y relevados.

Desde el inicio de la causa, el lugar se mantiene custodiado por la Policía Federal. En ese marco, un informe incorporado al expediente señala que la sociedad investigada tendría 59 vehículos a su nombre, entre unidades de alta gama y autos de colección.

La sospecha de los investigadores era que parte de esos bienes podrían estar guardados en galpones dentro de la misma finca. Estas sospechas fueron confirmadas a medida que fue avanzando el allanamiento durante este viernes.

Quién figura como dueño y qué investiga la Justicia

La mansión está registrada a nombre de “Real Central SA”, vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Ambos son investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA. Lo interesante es que, Pantano figura como monotributista y Conte es jubilada.

Los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires detallan una cadena de transferencias. La vivienda habría sido adquirida por Carlos Tevez en julio de 2017, y seis años más tarde habría pasado a la firma MALTE SRL.

Luego, menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, fue comprada por “Real Central SRL”, actualmente a nombre de Pantano y Conte. En este contexto, Rafecas amplió la investigación y levantó el secreto fiscal de “MALTE SRL”.

La denuncia presentada por la Coalición Cívica describe un predio con pista de entrenamiento para equinos, haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas.

Más allanamientos en Pilar y medidas contra los investigados

El operativo en Villa Rosa se suma a otro procedimiento realizado en un barrio privado de Pilar, donde hay dos propiedades a nombre de la misma sociedad. Allí el resultado fue “positivo” y se secuestró documentación.

Entre lo relevado, se mencionan comprobantes de pago de expensas a nombre de “Real Central” durante 2025, pero de otra empresa, “WICCA SA”, durante 2024. A raíz de ese hallazgo, Rafecas ordenó otro allanamiento en las oficinas de administración del barrio privado “Ayres Plaza”.

Pantano y su madre tienen prohibido salir del país, y se dispuso la inhibición de sus bienes y cuentas bancarias. Según consta en la denuncia, Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.

También se indicó que, al momento de la presentación judicial, registraba una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos. En el caso de Conte, se consignó que es jubilada y trabajadora autónoma, y que durante la pandemia cobró el IFE.

Con este escenario, la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, con elementos que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.

Las sospechas sobre quiénes serían los verdaderos dueños del inmueble y de los autos de lujo también se apoyan en testimonios de vecinos que aseguran haber visto con frecuencia al titular de la AFA en el lugar.

