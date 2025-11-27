El gobernador de Córdoba realizó el anuncio en sus redes. Se trata de un procedimiento ambulatorio.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se someterá a una operación este jueves en el Hospital San Roque de la capital cordobesa.

El mandatario aclaró que se trata de un “procedimiento ambulatorio” que no deberá requerir de una internación en el nosocomio de Bajada Pucará.

“Quiero contarles que mañana me someteré a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque. Los médicos detectaron una hernia epigástrica, por lo que me realizarán una hernioplastia epigástrica“, sostuvo en la red social X.

“Se trata de un procedimiento ambulatorio, que no requiere internación. Tras la intervención, seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico”, agregó.

La intervención de Llaryora se suma a la que se le practicó al intendente Daniel Passerini y a la que se deberá someter el exgobernador Juan Schiaretti.

