Luego del cruce con Lula, Milei compartirá un acto con Bolsonaro mientras Lula busca bajar el acuerdo automotriz con la Arg.

El presidente Javier Milei viajará el fin de semana a Brasil, donde compartirá un evento con el expresidente de ese país Jair Bolsonaro. El encuentro se producirá en la Expocentro de la ciudad de Camboriú, Santa Catarina, que se extenderá dos días, el sábado 6 y el domingo 7 de julio de 2024, en el marco de Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Se dará un día antes de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se hará en Paraguay, a la que Milei desistió de concurrir para no cruzarse con el actual mandatario brasileño, Lula da Silva, con quien está enfrentado y con el que tuvo la semana pasada un duro intercambio de críticas.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en la conferencia de prensa matutina que “por cuestiones de agenda no va a ir a la cumbre del Mercosur como tenía previsto días atrás”, para evitar “una sobrecarga en la agenda”.

Es que el lunes próximo está previsto el inicio, a la medianoche, de la vigilia previa al Pacto de Mayo, que se firmará en Tucumán. El funcionario, de todos modos, evitó dar una definición sobre el encuentro con Bolsonaro. “El posible encuentro con el ex presidente Jair Bolsonaro no hay ninguna confirmación”, dijo.

De todos modos, el funcionario sí confirmó que el mandatario argentino viajará el sábado al encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que es la reunión de uno de los grupos de conservadores más grande e influyente del mundo. “Lanzado en 1974, CPAC reúne a cientos de organizaciones conservadoras, miles de activistas, millones de televidentes y los mejores y más brillantes líderes del mundo. En 2023 se celebró en Washington, DC la edición número 50 del CPAC Americano”, informa la página oficial.

Entre los oradores del encuentro que empezará el sábado y concluirá el domingo, participarán gobernadores, diputados y líderes brasileños, pero también dirigentes de derecha de América Latina, como el mexicano Eduardo Verásategui y el chileno José María Kast.

La decisión de viajar a ver a Bolsonaro agrieta aun más el vínculo entre los presidentes de los principales países del Mercosur. Milei decidió suspender el viaje a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, prevista para el próximo lunes 8 de julio, y evitar así compartir escenario con Lula Da Silva, con quien tuvo la semana pasada un cruce de declaraciones que tensaron al extremo el vínculo entre ambos.

“Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, afirmó Milei. Fue la reacción a declaraciones previas que había dado el actual mandatario brasileño en televisión abierta.

Lula contó que decidió esquivar a Milei en el G7 de manera deliberada: “No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”.

En el gobierno dicen que Brasil presiona para eliminar el comercio administrado de la producción automotriz, conocido como Flex. “Sería desastroso”, alertan en el sector.

Brasil presiona para que el gobierno argentino elimine el flex que regula libre comercio administrado de la producción automotriz, una decisión que podría destruir a la industria nacional.

Una alta fuente reveló a LPO que el viernes hubo una reunión en el Consejo Federal de Relaciones Internacionales que depende de la Jefatura de Gabinete y una de las ministras que llega los asuntos económicos del Mercosur dijo que “Brasil está apurando para tirar abajo el flex”.

Una de las hipótesis que manejan en el gobierno es que los brasileños quieren negociar un mejor ratio de mínima. “La propuesta es que no haya comercio administrado Sería desastroso para la industria automotriz de Argentina. En dos minutos, arman las valijas y revienta todo”, afirma una fuente muy preocupada.

Otras voces menos alteradas por esto platean que el tema esta sobre la mesa pero no ha certeza de que salga. “Es parte de una negociación”, sostienen.

Brasil y Argentina tienen en el mercado de azúcar y autos un comercio administrado que no es libre. En un momento era 1 a 1 con un dólar de exportaciones a Brasil que te permite importar y exportar la misma cantidad de dólares.

Ese Flex se fue moviendo acorde a las necesidades pero de eliminarse implicaría la libre importación de autos de Brasil sin ninguna traba como se importan otros bienes. Esto, afectaría la industria con la que compite. El Flex funciona como parte de la estrategia intrafirma de cada automotriz, que se complementan para producir en un país y en el otro.

Fuentes del sector consultadas por LPO dicen estar al tanto de la situación y del daño que podría causar una medida de estas características. Sin embargo, aclaran que no es proceso sencillo ni rápido. “Nosotros creemos que siempre es mejor mejorar la herramientas que eliminarla. El daño sería muy fuerte pero entiendo que todo esta en una faceta de negociación”, dijo a LPO un importante empresario automotriz.

En 2019, los gobiernos de Brasil y Argentina lograron un acuerdo que extiende el libre comercio administrado de la producción automotriz hasta 2029. El esquema acordado fue gradual hacia el libre comercio con una duración de diez años, siendo el plazo más extenso alcanzado entre ambos países.

El acuerdo firmado en es momento reemplazó al Protocolo 42 del ACE 14 que establecía el libre comercio bilateral a partir de julio de 2020.

El sector automotriz explica más del 40% de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial y constituye el segundo complejo exportador del país, generando de manera directa 78 mil puestos de trabajo y alrededor de 160 mil indirectos.

Desde la creación del Mercosur, el sector automotriz quedó excluido de la Unión Aduanera. La cumbre en Asunción de la semana que viene tendrá este tema entre los puntos centrales de la relación bilateral que no tendrá presencia de Javier Milei luego de una semana de fuego cruzado con Lula.

