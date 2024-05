Hechos raros: Mujer mata a custodio de Milei, a su hija y se suicida

Mujer se suicidó tras matar a su hija y a su esposo, custodio de Milei

El hecho ocurrió anoche en la vivienda familiar ubicada en la calle Japón 2539. La alarma se encendió cuando Adrián Israel Diegues, de 54 años, compañero de la víctima y miembro de la división Explosivos Presidencial y Custodia, se dirigió hasta la casa de Orgeira, ya que este no había acudido a tomar el relevo y no contestaba su teléfono.

Al llegar al lugar, Diegues se encontró con Maximiliano Orgeira, sobrino del custodio, quien no pudo ingresar a la casa porque estaba cerrada con candado. Ante la situación, decidieron llamar a la policía.

Con una orden judicial, los efectivos policiales rompieron el candado y entraron a la vivienda. En una de las habitaciones de la planta alta, hallaron el cuerpo sin vida de Juan José Orgeira, de cuarenta y cinco años, tirado en un charco de sangre. En una segunda habitación, encontraron los cuerpos de su esposa, Vanesa Julia Santi, de cuarenta años, y su hija, Antonia Amelia Orgeira, de cuatro años.

Según el parte policial, Vanesa Julia Santi utilizó una pistola Bersa 9 milímetros (serie 1114230) para cometer los homicidios y luego suicidarse. Además, dejó una carta manuscrita explicando que la decisión fue tomada debido a problemas familiares.

El caso ha sido asumido por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Vicente. La fiscalía solicitó la preservación del lugar y la intervención de peritos y especialistas en delitos especiales. El comisario inspector Walter Taborda y el comisario mayor Sebastián Perea, jefe de Superintendencia, están al frente de la investigación.

AL momento de escribir este artículo, la pérdida de Juan José Orgeira, custodio del presidente Javier Milei, todavía no había sido notificada en Casa de Gobierno. Orgeira era un cabo de la Policía Federal con legajo 39356, conocido por su dedicación y profesionalismo en el cumplimiento de sus deberes.

Su muerte y la de su familia dejan un vacío significativo y abre un enorme interrogante en torno a las internas familiares que desencadenaron tan fatídico suceso y la sugerente sentencia escrita en la carta: “No nos van a matar ustedes. Me los llevo yo conmigo”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

La transcripción completa de la carta que dejó la mujer y que fotografió la Policía:

“Somos una familia hermosa que nos amamos y nada ni nadie nos va a poder separar. Mi beba es mi vida. Desde que supe que estaba embarazada que la cuido, ni un minuto la dejé sola, solo yo la cuidé, nadie más. El único lugar seguro era conmigo. Mamá y beba siempre juntas. Las nenas decíamos nosotras. A todos lados con mi bebé siempre abrazándote a peto (el pecho de mamá).

Solo mi beba y yo sabemos cómo nos robaron el alma, la alegría, la vida. Hicieron todo para que nos fuéramos, pero nos vamos a ir juntos en familia. Anto no vio nada ni contó nada de todo lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos supe la verdad.

Pero no nos van a matar ustedes. Me los llevo yo conmigo. A mi esposo que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. Que me cuidó desde que lo conocí a los 13 años míos y 17 de él. A los 20 años de conocernos nos casamos y tuvimos a la bebé más hermosa Antonia. Mi bebé. Me los llevo conmigo a los dos”. ( Seprin)