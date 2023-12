Borrador del proyecto de ley respecto de la nueva Moratoria

Pago contado y adhesión en los primeros 60 días: condonación del 50% de intereses.

Plan de facilidades y adhesión en los primeros 60 días: condonación del 30% de intereses.

Plan de facilidades y adhesión después de los primeros 60 días: condonación del 10% de intereses.

Condonación de la totalidad de los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia del Régimen (incluye los intereses resarcitorios y/o punitorios de los anticipos y pagos a cuenta de impuestos).

Condonación del 100% de las multas aplicadas.

