𝗗𝗘𝗨𝗗𝗔 𝗕𝗥𝗨𝗧𝗔 𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗔

Evolución del 31/12/20215 al 31/03/2024:

+U$S 162.379.000.000

Datos Analíticos:

MAURICIO (2016-2019)= +U$S 82.400.000.000

ALBERTO (2020-2023)= +U$S 47.599.000.000

MILEI (2024)= +U$S 32.380.000.000 pic.twitter.com/hvtH8kuQ1s