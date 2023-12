Estas serían las escalas para el pago del impuesto sobre los bienes personales donde se bajaría progresivamente la alícuota en cinco años hasta llegar a una única del 0,75% en 2027.

Los montos previstos en las escalas a partir del período fiscal 2024 seguirán ajustándose por la variación del IPC entre octubre del año que se declara y el anterior.

