El dato sale de los informes que afirman que se vendieron 119 millones de dólares del BCRA el ultimo día de Alberto , pero según el BCRA se vendieron 401 millones de dólares.

Hay que saber si este detalle se mantuvo a lo largo del gobierno de Alberto y podría ser un modus operandi para “robarse la plata” o bien para blanquear el robo constante… O si se trató de un simple error de 282 millones de dólares

En el último día del gobierno de Fernández, anunciaron que el BCRA vendió u$s 119 millones.



En realidad, según BCRA, ese día vendió u$s 401 millones.



Es una diferencia de u$s 282 millones, el mayor desvío entre lo informado y confirmado de 2023.



No falla. pic.twitter.com/mAxKmMMe6s — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) December 14, 2023

