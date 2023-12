La Inflación fue del 12.8% en Nov

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 12,8% en noviembre de 2023 respecto de octubre y 160,9% interanual.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió el dato de inflación de noviembre, que presentó una suba del 12,8% el mes pasado y del 160,9% el último año. Además, desde enero, la inflación minorista fue del 148x%. De este modo, en los cuatro años de gestión de Alberto Fernández se acumuló una suba de precios del 1.000 por ciento, el mayor índice desde la hiperinflación de 1990.

Según informó el Indec, “el Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 12,8% en noviembre de 2023, y acumuló una variación de 148,2%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 160,9%. La división de mayor aumento en el mes fue Salud (15,9%), producto de las subas en los medicamentos y en las cuotas de empresas de medicina prepaga. Le siguieron Alimentos y bebidas no alcohólicas (15,7%) -con las mayores subas en Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, Frutas, y Verduras, tubérculos y legumbres- y Comunicación (15,2%), por los incrementos en servicios de telefonía móvil e internet”.

Seprin e Infobae

