No se entiende cuál es el beneficio de blanquear los dólares

Caputo:

– “Las personas que tengan dólares en el colchón, caja de seguridad o tengan la plata afuera no van a pagar nada si ingresan sus dólares al sistema bancario argentino”.

– “[Si los ciudadanos] sacan los dólares del sistema bancario van a pagar un 5% de impuestos”.

Y entonces se pregunta ¿Cuál es el beneficio de tener dólares en el sistema bancario? donde están inseguros a la hora de que el gobierno se le ocurra poner un parking o canjearlos por un papelito llamado bono.

Blanqueo de capitales: cuánto espera recaudar

Para cerrar el desequilibrio fiscal, también se prevén medidas de aumento de los ingresos. Se mantiene en 30% las retenciones a la soja y se aplica 15% al resto. Asimismo, se eleva el impuesto PAIS a 17,5%, con un aporte de 0,8% del PIB. Los aumentos de las retenciones significarán medio punto, en tanto que se prevén ingresos por la revisión de la reforma de Ganancias y por Bienes Personales, moratoria y blanqueo que impliquen un ingreso del 0,5% del PBI.

