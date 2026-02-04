Las amenaza fue realizada por Ricardo Luna, secretario general de ATE en la delegación Sáenz Peña.

El director del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de un dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El hecho fue puesto en conocimiento de la Policía y ya se encuentra bajo investigación judicial.

Según consta en la denuncia presentada ante la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, el denunciante es Jaime César Etchelouz, actual director del hospital, quien afirmó que las amenazas le fueron enviadas mediante mensajes de audio a su celular.

De acuerdo con su declaración, los audios fueron realizados por Ricardo Luna, secretario general de ATE en la delegación Sáenz Peña, y contenían expresiones intimidatorias que ponían en riesgo su integridad física.

El conflicto se habría originado a partir de una notificación administrativa emitida por el área de Recursos Humanos del Hospital “4 de Junio”. En ese documento, se instaba a determinado personal a cumplir con sus horarios laborales habituales, dado que no contaban con licencia gremial vigente. Esta decisión administrativa generó el malestar del dirigente sindical, lo que derivó en las amenazas de muerte.

En su presentación policial, Etchelouz dejó asentado que las amenazas fueron explícitas y que los audios recibidos se encuentran preservados y a disposición de la Justicia como prueba del hecho.

Ante esta situación, el funcionario solicitó formalmente que se dicte una prohibición de acceso y de acercamiento por parte de Ricardo Luna hacia su persona, como medida preventiva. La denuncia fue debidamente certificada por el personal policial, que además procedió a la recepción de los elementos probatorios aportados por el denunciante, incluyendo los archivos de audio señalados.

Las actuaciones fueron elevadas y ya quedaron en manos de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación del caso y evaluar la posible adopción de medidas legales contra el dirigente gremial.

