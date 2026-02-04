El Plan Bandera del Gobierno de Milei logró que enero terminara con tan solo 12 homicidios.

La provincia de Santa Fe registró en enero de 2026 apenas 12 homicidios, una cifra que marca el nivel más bajo de los últimos 25 años y que consolida una tendencia descendente lograda en los últimos años.

La fuerte reducción de los asesinatos se debe al Plan Bandera, el exitoso programa de seguridad integral lanzado por el Gobierno de Javier Milei tras asumir en diciembre de 2023, con foco en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, especialmente en la ciudad de Rosario, históricamente uno de los focos más críticos de violencia en la provincia.

La comparación histórica resulta contundente. En enero de 2022, Santa Fe había cerrado el mes con 45 homicidios, una de las cifras más elevadas de las últimas décadas. Un año después, en 2023, el número descendió levemente a 41, mientras que en 2024, con el Plan Bandera en marcha, se redujo notablemente a 29.

En 2025, se registraron 33 crímenes, hasta llegar finalmente a los 12 homicidios contabilizados en el primer mes de 2026, el número más bajo desde comienzos del siglo.

El informe difundido tiene carácter comparativo y analiza la evolución diaria de los homicidios dolosos ocurridos entre el 1° y el 31 de enero, desde el año 2014 hasta la actualidad, con especial atención en los departamentos Rosario y La Capital.

El relevamiento fue elaborado a partir de la articulación entre distintas fuentes judiciales y policiales, incluyendo las divisiones de información de las 19 Unidades Regionales y la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía General.

El reporte detalla que los homicidios computados corresponden a episodios en los que una persona causa la muerte a otra mediante el uso intencional de la violencia. En ese sentido, el documento aclara que la definición de homicidio abarca tanto los hechos dolosos simples como los agravados definidos por el Código Penal Argentino, así como aquellos vinculados a otros delitos dolosos, como robos o violaciones seguidas de muerte.

Según los datos oficiales, de los 12 homicidios registrados en enero de 2026, ocho ocurrieron en el departamento Rosario, una cifra que contrasta de manera contundente con los antecedentes de la ciudad, que llegó a registrar hasta 28 crímenes en enero de 2014, 2015 y 2022. En tanto, dos homicidios se produjeron en la ciudad capital de la provincia.

Otro dato destacado por las autoridades es que en 15 de los 19 departamentos santafesinos no se reportaron homicidios durante todo el mes de enero, un indicador que refuerza el impacto territorial del plan de seguridad implementado por el Gobierno de Milei.

Estos números reflejan un cambio profundo en la dinámica del delito violento y remarcan que la caída histórica de los homicidios es el resultado directo de la política de mano dura contra los delincuentes impulsada por la administración libertaria a través del Plan Bandera, que logró devolver la seguridad a Santa Fe tras décadas de violencia extrema.

