No fue como se creía que el avance de la causa se debió a los audios de Spaganolo, comentando la corrupción, sino que la trama nace en realidad de los servicios de Inteligencia:

Por varias fuentes (más de 3) , Seprin pudo comprobar que la fiscalía investiga, en rigor chequea, una informe de inteligencia extranjero que no tiene ni membrete ni firma, pero que muestra la corrupción de la ANDIS de varios funcionarios, empresarios y los dichos sobre Karina Milei. Y cuyo objetivo es destruir o extorsionar al presidente Milei y su hermana.

La clave de esta investigación de Seprin , nació a partir de la lógica pura: 3 % para Karina, es muy poco , cuando otros roban cerca 30 % al 50% en los negociados de contratos y sobreprecios.

Si es cierto que hay gente involucrada del gobierno, pero se abren 2 aristas interesantes que le vamos a mostrar cada uno:

Los judíos tienen una organización que ayuda a los discapacitados cuya Cabeza es Herzog y su esposa , por supuesto piden informes al Mossad cuyo resultado es este: 56 fotos, 16 videos y 70 audios, fechado en junio de 2025, que describe una red de corrupción de dimensiones enormes, con funcionarios, empresarios e intermediarios implicados. Por esta razón y no los audios es que Spagnolo no quiere viajar a Israel donde Calvete le insiste.

Ahora en un primer momento se piensa que el Mossad , utiliza a Spagnolo contando el informe de Inteligencia para “apretar a Karina” pero vemos que la fuente original donde salen los audios son medios de prensa afines a los k.

DETALLE : Spagnuolo contrató por 167 millones de pesos a una persona con discapacidad, que sería del Mossad, para dar charlas. Diego Spagnuolo subcontrató a una empresa para realizar el trabajo del personal del ANDIS que echó. El dueño de esa empresa sería un argentino con discapacidad radicado en Israel, que también fue contratado para dar charlas millonarias y estaría vinculado con los servicios de inteligencia de Israel.”

Cuando el Mossad mira la gente de Andis toman 3 teléfonos Garbellini , Atchabaian y Viera ahí consiguen los datos, y la pista Calvete.

Por otro lado, la versión Intermedia es que el Mossad investigaba en realidad a Calvete y Spagnolo por los vínculos con Irán.

Pacífico admitió que el 18-J a las 9.30 se encontraba en un bar situado en esa esquina en compañía de su chofer, Miguel Angel Calvete (el mismo que se haría muy conocido por ser el rostro visible de una de las dos cámaras de autoservicios y supermercados de ciudadanos chinos) y de una persona discapacitada cuyo nombre dijo haber olvidado y que terminó siendo su camarada, el ex cabo Miguel Angel Burgos, como él raleado de las filas del Ejército por su adhesión al primer levantamiento carapintada. Dijo que los tres conversaban acerca de la fundación de una asociación civil para ayudar a los niños y a los discapacitados cuando fueron sorprendidos por una explosión.

Pacífico aparecía entre quienes socorrían a las víctimas en tres tomas de video. Pretendió que él, aquellos y algún otro que nunca, que se sepa, fue identificado, habían sido socorristas espontáneos. «Fui a ofrecerme para rescatar a las víctimas que se encontraban entre los escombros», aseguró. Sin embargo, en dichos videos no aparece ayudando a los heridos sino conversando con un policía, luego sobre una montaña de escombros, y mirando los daños, como evaluándolos.

Por el otro es que el mismo Calvete lo usan de Fusible para “destruir a Milei” .

Lo cierto que unos atribuyen la in formación de inteligencia al Mossad y que se uso para bajar la relación entre los “árabes con Calvette y Spagnolo” O bien que sabiendo esto Spagnolo decide hacer del audio para frenar la causa en su contra involucrando al presidente.

Y la tercera pata y es el informe que tendría la fiscalía que detalla todo, con una salvedad, tiene un fuerte contenido antisemita. Lo cual en si mismo no dice nada, no es la primera vez que hay falsas banderas ( false flag). Por ahora la fiscalía se niega en darlo a conocer a las partes. Pero dice, de una de las escuchas: comentarios antisemitas en el informe de Inteligia..

Como sea, es un juego de espionaje de alto nivel, recordado que el Ayatola, dijo que Milei y la Argentina la pagaría caro no solo por el alineamiento hacia Israel, sino por declarar país terrorista entre otras cosas.

Lo que si es cierto es que es poca plata para Karina, cuando los Menem y otros están muy complicados , la noticia aparece en medios K, lo cual nos hace pensar realmente la vinculación con los Iranies … Sin embargo, es conocido que el Mossad suele extorsionar a políticos de todo el mundo se dice hasta la Isla Epstein … Y como perlita el informe del Mossad lo tendría el periodista Levinas. Y cerrando Karina no conoce a Calvete.

El 15 de febrero de 2022, Daniel María Garbellini, entonces persona cercana a Diego Spagnuolo, creó un grupo de WhatsApp, en el que también participaron: “Pato Country” (Patricio Rama, vinculado a Pablo Atchabahian, a Miguel Ángel Calvete y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A.); Mariano Caballi (vinculado también a Miguel Ángel Calvete); y Pablo Atchabahian.

De las conversaciones mantenidas, entre los distintos intervinientes, se desprende que entre ellos mediaba una estrecha relación de amistad, caracterizada por un alto grado de confianza. Tal como les dijo Pablo Atchabahian: “somos familia”. Sobre Atchabahian este viernes se ordenó la detención porque no había sido hallado cuando se realizó uno de los procedimientos de la causa.

Según el fiscal Franco Picardi, de ahí surge el interés particular de Pablo Atchabahian en ocupar un lugar en la ANDIS, desde el año 2022, quien habría empezado a gestionar su regreso con diversos sectores del arco político. Pablo Atchabahian, prestó funciones en ANDIS, en el año 2018 en el mismo cargo que ocupó Daniel María Garbellini, en el año 2024.

Luego, surge otra conversación en la cual Pablo Atchabahian, dice: “Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.

tal sentido, de los intercambios analizados se desprende que los miembros del grupo se encontraban en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto, manteniendo, a su vez, asiduas comunicaciones con diversos actores políticos, a quienes les transmitían sus intereses en el sector salud.

A principios del 2024, cuando los integrantes del grupo se enteraron de que habían despedido a David Aruachan del cargo de Subdirector Ejecutivo de la ANDIS, impulsaron de nuevo gestiones con la idea de volver a desembarcar en la agencia

Surge de conversaciones las menciones a Diego Spagnuolo, como quien habría pedido la ANDIS y las referencias a Karina Milei, como la persona a la que debían llegar ya que sería “la que define todo”

Ahora bien, una vez que Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini fueron designados en ANDIS, se corroboró que Pablo Atchabahian le daba órdenes al segundo de los nombrados, e indicaba: a quiénes pagar y a quiénes no; a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar; a qué personal despedir de las gestiones anteriores; e incluso propuso a una persona que, si bien trabaja en la empresa Roche S.A.Q.E.I., se dedicaba a gestionar el sistema SIIPFIS.

RELACIONES

La relación entre Miguel Ángel Calvete y Diego Spagnuolo se dio en el marco de la causa ANDIS, donde Calvete actuaba como operador de las droguerías y mano derecha de Spagnuolo. Ambos aparecen vinculados en chats y audios que revelan coordinación en viajes, pagos y gestiones, lo que los compromete en presuntos actos de corrupción.

Relación entre Calvete y Spagnolo

Roles principales: Diego Spagnuolo : Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señalado como el principal responsable en la causa de corrupción. Miguel Ángel Calvete : Empresario y lobbista de las droguerías, considerado la mano derecha de Spagnuolo.

Chats filtrados: Se difundieron conversaciones de WhatsApp donde Spagnuolo se lamentaba por un viaje frustrado a Israel. Calvete lo presionaba para que no mostrara debilidad: “Anda igual nabo. No muestres debilidad. Te operan re fácil”. Esto muestra una relación de confianza y asesoramiento directo, con Calvete influyendo en las decisiones de Spagnuolo.

Audios comprometedores: En grabaciones, Calvete aparece discutiendo pagos y descuentos con personal de la ANDIS. Se mencionan sumas de dinero y gestiones vinculadas a laboratorios, lo que lo conecta con el esquema de coimas investigado.

Situación judicial: Calvete fue citado a declarar en Comodoro Py, pero se negó a hacerlo. Su rol como operador de las droguerías y vínculo estrecho con Spagnuolo lo coloca como figura clave en la investigación.



Claves de la relación

Aspecto Spagnuolo Calvete Cargo Ex titular de ANDIS Empresario, operador de droguerías Vínculo Principal acusado en la causa Mano derecha y asesor de Spagnuolo Evidencia Chats y audios filtrados Participación en pagos y gestiones Situación judicial Imputado en la causa ANDIS Se negó a declarar, también imputado

En síntesis: La relación entre Calvete y Spagnuolo fue de colaboración estrecha, con Calvete como operador y consejero de confianza, y Spagnuolo como funcionario público. Los chats y audios filtrados muestran cómo ambos estaban coordinados en decisiones y gestiones que hoy son parte de la investigación por corrupción en la ANDIS.

Línea de tiempo de la relación Calvete–Spagnuolo

Antes de 2025 Calvete ya tenía antecedentes judiciales y vínculos con el negocio de las droguerías. Spagnuolo asume como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

2025 (primer semestre) Se consolidan las sospechas de direccionamiento de contratos y sobreprecios en la compra de medicamentos. Chats y audios filtrados muestran a Calvete aconsejando y presionando a Spagnuolo en decisiones clave.

Noviembre 2025 Calvete es citado a indagatoria en Comodoro Py. Se niega a declarar, pero queda señalado como mano derecha de Spagnuolo y operador de las droguerías.

Noviembre–Diciembre 2025 Se conocen audios y conversaciones que revelan gestiones de dinero hacia Spagnuolo. Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, aparece como administradora de fondos y encargada de entregar dinero a Spagnuolo. La hija de Calvete, Ornella, renuncia a su cargo en Desarrollo Regional tras hallarse grandes sumas de dinero en su domicilio, reforzando el vínculo familiar con el esquema.



Claves de la relación

Spagnuolo : titular de ANDIS, principal acusado de corrupción.

: titular de ANDIS, principal acusado de corrupción. Calvete : operador de las droguerías, asesor y mano derecha de Spagnuolo.

: operador de las droguerías, asesor y mano derecha de Spagnuolo. Pruebas : chats, audios y testimonios que muestran coordinación en pagos y contratos.

: chats, audios y testimonios que muestran coordinación en pagos y contratos. Entorno familiar: pareja e hija de Calvete también involucradas en el esquema financiero.

Tabla comparativa

Aspecto Diego Spagnuolo Miguel Ángel Calvete Cargo Titular de ANDIS Empresario, operador de droguerías Rol en la causa Principal acusado Mano derecha y nexo con laboratorios Evidencia Chats, audios, visitas Negativa a declarar, vínculos familiares Situación judicial Imputado Imputado, señalado como operador clave

En síntesis: La relación fue de dependencia y coordinación directa, con Calvete como el engranaje que conectaba a Spagnuolo con las droguerías y los flujos de dinero. Ambos aparecen como figuras centrales en la trama de corrupción que investiga la Justicia argentina.

H.A.

PANDORA :

El financista Maximiliano Ariel Vallejo y su empresa Sur Finanzas se encuentra en medio del caso ANDIS.

Vallejo / Sur Finanzas aparece por la plataforma cripto Neblockchain -Sur Finanzas fue una billetera digital con ese nombre antes de financiera convencional- y a dinero que, según el expediente, fue cercano a Miguel Ángel Calvete, Alan Pocoví y otros involucrados en el expediente judicial.

La financiera fue allanada por orden del juez Sebastián Casanello, y se llevaron registros contables, transferencias y anotaciones internas. El rumor es que Calvete y Pocoví habrían invertido ganancias en criptomonedas mediante la aplicación Neblockchain.